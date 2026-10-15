Revelan precios de boletos para el México – Jamaica de Liga de Naciones

La selección de México recibirá a Jamaica en el partido de vuelta de la Liga de Naciones de Concacaf, duelo que se disputará en el Estadio BBVA de los Rayados de Monterrey el próximo martes 17 de noviembre de 2026. Los precios de los boletos fueron revelados, tras la preventa que inició este jueves.

El precio más accesible es el de $540 pesos en zona general y el más caro en 1394 pesos mexicanos. Cabe aclarar, que los montos son sin cargos por servicio.

El primer criterio de desempate en los Cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf, será el gol de visitante Mexsport

LOS PRECIOS DE LOS BOLETOS PARA EL MÉXICO – JAMAICA.

$540 – Zona general.

$843.25 – Oriente arriba.

$1,091.25 – Zona Norte.

$1,091 – Zona Sur.

$1,178 – Zona Oriente.

$1,394 – Zona Poniente.

Los cuatro ganadores de los Cuartos de Final se clasificarán a la Copa Oro 2027 Mexsport

El partido de ida entre Jamaica y México se realizará el próximo viernes 14 de noviembre de 2026 en el Estadio Nacional, en Kingston.

En el más reciente Ranking de Selecciones Masculinas de Concacaf, México está al frente con 2097 puntos, seguido de Estados Unidos, quien ya recortó distancias y se encuentra en 1877 puntos.

Jamaica subió un puesto para ser sexta en el Ranking.