Jalen Hurts es diagnosticado con trombosis superficial y es baja indefinida con Philadelphia Eagles

Mal y de malas. Luego de una dramática e improbable derrota ante Jacksonville en Londres, los Philadelphia Eagles han anunciado la baja indefinida de Jalen Hurts por ser diagnosticado por trombosis superficial en la pierna izquierda

Por medio de un comunicado la franquicia de Philadelphia detalló como es que se originó el coágulo de sangre superficial hace varias semanas y en que momento le fue detectado.

Jalen Hurts sufrió un golpe en la pantorrilla ante los Rams y, tras viajar a Londres, un ultrasonido le detectó un coágulo de sangre superficial; aun así, el cuerpo médico lo autorizó para jugar el domingo sin restricciones.

Sin embargo, un estudio de seguimiento realizado el miércoles reveló movimiento en el coágulo, por lo que fue descartado para el juego ante los Panthers mientras se define su tratamiento.

El lado positivo de la situación es que se trata de un coágulo de sangre superficial y no uno profundo, pues el segundo mencionado tiene implicaciones médicas de mayor riesgo para la salud.

Jalen Hurst fuera por tiempo indefinido

Aunque los Eagles anunciaron la baja de Jalen Hurts solamente para el duelo de la Semana 6 vs Carolina Panthers, la realidad es que su ausencia será por tiempo indefinido, pues la franquicia priorizará su saluda por encima de lo deportivo.

Ante la emergencia, Tanner McKee, máriscal de campo de tercer año seleccionado por Philadelphia en la 6ta ronda del Draft 2024 será el encargado de tomar los controles a la ofensiva.

Eagles con un equipo lleno de lesiones

La sensible baja de Jalen Hurts se suma a las de Davonta Smith y Saquon Barkley, quienes estuvieron ausentes en la Semana 5 debido a molestias musculares y su participación en la Semanas 6 de este domingo sigue en duda.

El Reporte de Lesiones del día miércoles de los Philadelphia Eagles reveló que 25 de los 52 hombres del roster se encuentran con limitaciones por molestias físicas, casi la mitad de todo el equipo.