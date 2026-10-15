¡Él ya lo hizo! Roberts busca rescatar a los Dodgers del 0-3

Dave Roberts sabe que se puede porque ayudó a hacerlo posible. Con los Dodgers de Los Ángeles abajo 0-3 ante los Cerveceros de Milwaukee, el manager tiene un recuerdo al cual aferrarse: fue protagonista de la única remontada de esa magnitud en la historia de la postemporada de Grandes Ligas.

Los Medias Rojas de Boston de 2004 son el único equipo que perdió los primeros tres encuentros de una serie a ganar cuatro y consiguió levantarse para avanzar. Roberts, entonces utilizado como corredor emergente, puso las piernas en la jugada que mantuvo con vida aquel regreso frente a los Yankees de Nueva York.

“Por supuesto que es posible. Yo lo viví, y creo que nuestros muchachos han sido puestos a prueba en grandes batallas, como aquel equipo del que fui parte”, declaró Roberts después de la derrota en el tercer encuentro.

El piloto angelino reconoció que la tarea comienza con algo más inmediato que imaginar cuatro victorias consecutivas: encontrar la primera.

La mentalidad tiene que ser que debemos ganar mañana. Es un juego de eliminación. Hemos disputado muchos juegos de eliminación. Tenemos que conseguir una victoria. Debemos encontrar la manera de generar impulso, y para eso necesitamos a todos”.

Un robo que abrió la puerta

Los Medias Rojas estaban a tres outs de ser barridos en el cuarto juego de la Serie de Campeonato de la Liga Americana de 2004. Los Yankees ganaban 4-3 en la novena entrada y tenían sobre la lomita a Mariano Rivera.

Kevin Millar recibió una base por bolas y Roberts entró a correr en su lugar. Aunque todos podían anticipar sus intenciones, el actual manager de los Dodgers robó la segunda base y después anotó el empate con un sencillo de Bill Mueller.

David Ortiz resolvió aquel encuentro con un jonrón de dos carreras en la entrada 12. Boston ganó también los siguientes tres partidos, completó la remontada y posteriormente barrió a los Cardenales de San Luis para conquistar su primera Serie Mundial desde 1918.

La historia concede muy poco

Los Dodgers se convirtieron en el equipo número 43 que enfrenta una desventaja de 0-3 en una serie de postemporada pactada a un máximo de siete juegos. En las 42 series anteriores, el conjunto que perdió los primeros tres encuentros terminó eliminado 41 veces: únicamente Boston sobrevivió, una tasa de éxito de 2.4 por ciento.

Sólo dos equipos consiguieron igualar 3-3 después de comenzar con tres derrotas: aquellos Medias Rojas de 2004 y los Astros de Houston de 2020.

Houston reaccionó contra los Rays de Tampa Bay en la Serie de Campeonato de la Liga Americana disputada en San Diego. Los Astros ganaron los encuentros cuatro, cinco y seis, pero perdieron el definitivo y se quedaron a una victoria de acompañar a Boston en esa exclusiva lista.

Los Bravos de 1998, ante los Padres, y los Mets de 1999, contra Atlanta, llegaron al sexto juego, pero quedaron eliminados.

Roberts necesita ahora que sus jugadores recorran el mismo camino que él ayudó a abrir hace 22 años. La diferencia es que esta vez deberá impulsar la remontada desde el dugout.