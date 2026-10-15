Infantino se disculpa a “medias” tras proyecto fallido del Mundial

Gianni Infantino se disculpó por su proyecto abortado de abrir el Mundial a inversores privados, aunque en el Consejo Ejecutivo, que se realizó en Zúrich, revelaron que el presidente de la FIFA no dio “respuestas satisfactorias”.

“Lo decepcionante es que no obtuvimos ninguna respuesta a nuestras demandas específicas”, indicó Debbie Hewitt, presidenta de la Federación Inglesa y vicepresidenta de la FIFA.

Cuando Gianni Infantino fue requerido para que contestara preguntas, el presidente de la FIFA pidió que se hicieran por escrito Reuters

Asimismo, la funcionaria aseguró que Infantino mostró “cierto arrepentimiento” durante el Consejo, que tuvo alrededor de 37 miembros.

“Lo único por lo que realmente se disculpó fue por no haber sometido la cuestión al Consejo”, explicó.

Cuando al presidente de la FIFA se le preguntó por qué no había respuestas a las preguntas del Consejo, Gianni Infantino le pidió “que presentara esas preguntas por escrito”.

Bernd Neuendorf, presidente de la Federación Alemana, consideró que ya se le perdió la confianza a Gianni Infantino Reuters

“Creo que este hombre tiene que responder a estas preguntas y, si no lo hace ahora, no está capacitado para ser presidente de la FIFA”, reiteró.

Por su parte, Bernd Neuendorf, presidente de la Federación Alemana, afirmó que se hicieron varias preguntas críticas y desde su punto de vista, no hubo respuestas satisfactorias.

“Como dije, se ha perdido la confianza en él. Ahora deben ser nuevas personas las que elaboren nuevas ideas y hay que determinar cómo volver a poner esta organización, que es extremadamente importante para el fútbol mundial, sobre bases serias”, apuntó.

Con información de AFP.