Checo Pérez arremete contra el límite presupuestario de la F1: "Favorece a los grandes"

Mientras que Cadillac sigue intentando recortar la diferencia contra la parte media de la parrilla de salida en la Fórmula 1, el piloto mexicano Sergio Pérez señaló que en estos momentos hay otro rival a vencer dentro del paddock: el tope de gastos, una regla que en su opinión está limitándolos en este momento.

Sergio Pérez logró el puesto 17 en la carrera del domingo en Singapur. REUTERS

Luego de la carrera en Singapur, Checo Pérez señaló que las regulaciones financieras de la categoría, asegurando que el límite presupuestario actual termina perjudicando de forma desproporcionada a las estructuras de reciente creación.

"Por supuesto somos un equipo nuevo y pequeño. Creo que el límite presupuestario actual es claramente más injusto para los equipos pequeños", afirmó Pérez en declaraciones que recoge Motorsport.com.

En el razonamiento del originario de Jalisco, el hecho de que exista un tope de gastos es ideal para evitar una guerra de chequeras, pero a la vez, a las nuevas escuderías las limita dado que no pueden sobrepasar una inversión al momento de buscar la eficiencia de sus procesos.

"Mientras los equipos más pequeños luchan con procesos ineficientes, los equipos punteros pueden desarrollar e introducir actualizaciones mucho mayores por el mismo dinero”, indicó el competidor de Cadillac quien recordó que en Red Bull no se hablaba del límite del presupuesto sino en buscar la eficiencia de los componentes y con ello ganar rendimiento.

“Así que el límite presupuestario no hace que la parrilla sea más compacta, sino que crea precisamente las enormes diferencias que vemos actualmente en la parrilla", concluyó Sergio Pérez quien, recientemente, señaló que el equipo necesita entre segundo y segundo y medio de rendimiento para poder pelear en la zona de los puntos, una situación que no prevé alcanzar en esta temporada, por ello, el equipo americano ya se está enfocando en el desarrollo del chasis del 2027, con el cual esperan sumar sus primeros puntos.