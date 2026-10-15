Cuatro semanas para la Liguilla: así vuelve la Liga MX Femenil 

La Liga MX Femenil reanudará el torneo Apertura 2026 después de una pausa por la fecha FIFA con la jornada 11. Esta fecha marcará el comienzo de las últimas semanas de la fase regular, periodo en el que los equipos buscan posicionarse en la clasificación para asegurar un lugar en la Liguilla.

La actividad comenzará este sábado 17 de octubre y se extenderá hasta el martes 20 con nueve encuentros distribuidos en cuatro días. Entre los duelos más atractivos de esta serie destacan Rayadas frente a Cruz Azul, Pumas contra Atlas y América ante Pachuca.

Toluca femenil iniciará una nueva etapa con Édgar Dueñas en el banquillo, mientras que Chivas y Necaxa protagonizarán el último encuentro de la jornada femenil, con el atractivo adicional de coincidir con la actividad varonil entre ambos clubes.

Toluca femenil afronta el cierre con Édgar Dueñas

Uno de los focos de atención estará en las Diablas Rojas, que regresarán a la competencia con un nuevo director técnico después de la salida de Alberto Toril por motivos personales y de mutuo acuerdo con el conjunto.

El estratega dejó al conjunto mexiquense en el tercer lugar de Grupo A, con 22 puntos, después de registrar siete victorias, un empate y dos derrotas en 10 partidos dirigidos.

Para tomar las riendas del equipo, Edgar Dueñas asumirá el cargo, conocido por ser exdefensor e histórico jugador de la institución.

La prueba será mantener a las Diablas en la pelea por la clasificación y conducirlas a la fase final; su primera prueba será este lunes cuando el Toluca reciba a Santos Laguna como visitante.

¿Cuándo y dónde ver la Jornada 11 de la Liga MX Femenil?

La reanudación del torneo llega en un momento en el que cada punto puede modificar el panorama rumbo a la fase final.

Estos son los horarios y canales de transmisión de los nueve partidos de la fecha.

Sábado 17 de octubre

Puebla vs. Tijuana | 12:00 | Estadio Cuauhtémoc | Transmisión: Facebook, YouTube, TikTok (LIGA FEMENIL DNDSEA).

Rayadas vs. Cruz Azul | 19:00 | Estadio BBVA | Transmisión: Facebook, YouTube, TikTok (LIGA FEMENIL DNDSEA) Y Vix.

Domingo 18 de octubre

Pumas vs. Atlas | 12:00 | Estadio Olímpico Universitario | Transmisión: Facebook, YouTube, TikTok (LIGA FEMENIL DNDSEA) y Vix.

Atlético de San Luis vs. FC Juárez | 17:00 | Estadio Libertad Financiera | Transmisión: ESPN, Disney+ y Facebook, YouTube, TikTok (LIGA FEMENIL DNDSEA).

Tigres vs. Querétaro | 18:06 | Estadio Universitario | Transmisión: Fox One y Tubi.

América vs. Pachuca | 19:00 | Estadio Banorte | Transmisión: Canal 9 TV Abierta y Facebook, YouTube, TikTok (LIGA FEMENIL DNDSEA).

Lunes 19 de octubre

Toluca vs. Santos Laguna | 18:00 | Estadio Nemesio Diez | Transmisión: Facebook, YouTube, TikTok (LIGA FEMENIL DNDSEA).

León vs. Atlante | 19:06 | Estadio Nou Camp | Transmisión: Fox One y Tubi.

Martes 20 de octubre