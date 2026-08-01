EN VIVO: República Dominicana vs México (Juegos Centroamericanos)
Detalles del partido entre República Dominicana y México, jornada 2 del futbol varonil de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026
¡¡¡Se salvó México!!! Derechazo de Cristian Ciccone que rechazó el arquero a tiro de esquina
¡Se salvó de la amarilla! Brandon Téllez se barrió por detrás para frenar a Luis Eduardo Meneses
¡¡¡¡¡Goooolaazzooo de República Dominicana!!! Javier Roces prendió un derechazo desde fuera del área que fue al ángulo, nada pudo hacer Gyovanny Camacho
¡¡¡Se salvó República Dominicana!!! Joaquín Moxica desbordó por la banda izquierda, cedió para Octavio Vázquez, quien estuvo frente al arco y su remate fue rechazado por Edwin Frías
México ya tiene el dominio del balón e intenta llegar por los costados
Error del portero de República Dominicana, pero México no puede capitalizar en el marcador
México se sacude la presión de República Dominicana
¡¡¡Inicie el partido!!!
El técnico Eduardo Arce hizo diferentes cambios con respecto al primer juego, que se realizó el pasado jueves
En su debut, República Dominicana venció 0-1 a Guatemala con gol de Lucas Breton al 90+5’. ‘Los Chapines’ sufrieron la expulsión de Justin Racancoj al 62’
El partido se realizará en el Moca 85 Stadium, perteneciente al Grupo A
En su primer partido, México sufrió para vencer a Venezuela, que tuvo un hombre menos desde el minuto 6.
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