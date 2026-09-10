"Es un poco aterrador": Checo Pérez ve una oportunidad para Cadillac en Madrid

El piloto mexicano Sergio 'Checo' Pérez vislumbra una oportunidad de oro para que el equipo Cadillac F1 sume puntos, esto en el Gran Premio de España, donde se espera un poco de caos ante las dificultades técnicas que representa el Madring y la novedad que será para cada una de las escuderías de la F1 2026.

Tras 13 competencias disputadas en las que la escudería norteamericana no ha logrado estrenarse en el campeonato de constructores, el tapatío confía en que la naturaleza caótica del nuevo trazado semipermanente de Madring pueda jugar a su favor y, ante la posibilidad de incidentes, verse beneficiados, tal como ya sucedió en Mónaco.

La carrera del Principado fue una competencia donde Checo Pérez logró llevar al Cadillac hasta la décima posición, lo que hubiera representado el primer punto de la escudería, pero una sanción sobre él por no respetar el procedimiento en un reinicio de carrera le arrebató el punto otorgándoselo a Fernando Alonso.

"La pista en sí es un circuito de carreras adecuado, por lo que he visto. Aún no he estado en el circuito, pero por lo que he visto en el simulador, es una pista adecuada. Es un poco aterrador, diría yo. Me recuerda un poco a Yeda, una buena pista adecuada".

Sin margen de error en el GP de Madrid

El mexicano destacó que la estrechez del trazado exige una concentración absoluta, comparando la exigencia física y mental con el callejero de Arabia Saudita, aunque confía en su experiencia para sacar ventaja en este tipo de escenarios.

Sergio Pérez lamentó la falta de velocidad en Monza REUTERS

Todo depende del nivel de agarre que consigamos, pero creo que no hay margen de error. Me gustan esos lugares, ya que te castigan, y es muy raro. Dependiendo de en qué curva cometas un error, podrías librarte. Pero en la mayoría de los lugares, no hay margen para ello".

"Sin duda creo que este fin de semana es una oportunidad para nosotros. Si ejecutamos una buena carrera, si estamos al 100% en todo, esta podría ser una oportunidad para nosotros".