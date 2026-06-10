¡Blindaje total! República Checa llega a Guadalajara para el Mundial bajo impresionante operativo
La selección de República Checa aterrizó en Guadalajara para su debut mundialista tras entrenar en Dallas; con 18,000 policías y sistemas antidrones, las autoridades blindan la llegada del primer rival del Grupo A
El ambiente mundialista paraliza por completo a la Perla de Occidente. La selección de República Checa aterrizó este miércoles en Guadalajara proveniente de Dallas, Texas, urbe donde estableció su campamento base oficial desde los primeros días de junio.
De inmediato, la delegación europea fue trasladada a su hotel de concentración bajo un impresionante y coordinado operativo de seguridad, el cual escoltó el autobús del equipo con patrullas federales, estatales y unidades de motocicletas a través de las arterias más importantes de la zona metropolitana.
La escuadra checa optó de forma sorpresiva por entrenar en territorio estadunidense, a pesar de que dos de sus tres compromisos correspondientes a la fase de grupos se disputarán en México. El viaje relámpago desde el norte marcó el inicio formal de su etapa en suelo jalisciense, a escasas horas de que el silbatazo inicial de la Copa del Mundo resuene con fuerza en el Estadio Ciudad de México.
Guadalajara refuerza dispositivo de seguridad
El ambicioso Plan de Seguridad para el Mundial en el estado de Jalisco contempla el despliegue estratégico de 18,000 elementos policiales, tecnología de vanguardia equipada con avanzados sistemas antidrones y un notable incremento de la vigilancia en los principales accesos carreteros.
El convoy que acompañó a los futbolistas checos siguió rutas completamente blindadas y previamente examinadas, idénticas a las que se activaron días atrás para el arribo de la selección de Corea del Sur.
El combinado europeo integra el reñido Grupo A junto a los anfitriones del Tri de México, Sudáfrica y los propios surcoreanos. En este sector, cada unidad disputada resultará sumamente decisiva debido al nuevo y exigente formato de competencia.
Te recomendamos consultar: Calendario completo y resultados del Mundial 2026: Fechas, horarios y cruces hasta la gran final
El camino de la República Checa en la justa internacional
La actividad del cuadro checo dentro de la primera fase del certamen mantendrá a los aficionados al filo de la butaca:
- Jornada 1 (11 de junio): Debut oficial frente a Corea del Sur en territorio tapatío.
- Jornada 2 (18 de junio): Choque ante Sudáfrica a las 10:00 horas en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, su único juego fuera de México.
- Jornada 3 (24 de junio): El gran cierre de grupo frente a la Selección Mexicana a las 19:00 horas en el Estadio Ciudad de México.