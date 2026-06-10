¡Blindaje total! República Checa llega a Guadalajara para el Mundial bajo impresionante operativo

El ambiente mundialista paraliza por completo a la Perla de Occidente. La selección de República Checa aterrizó este miércoles en Guadalajara proveniente de Dallas, Texas, urbe donde estableció su campamento base oficial desde los primeros días de junio.

De inmediato, la delegación europea fue trasladada a su hotel de concentración bajo un impresionante y coordinado operativo de seguridad, el cual escoltó el autobús del equipo con patrullas federales, estatales y unidades de motocicletas a través de las arterias más importantes de la zona metropolitana.

La escuadra checa optó de forma sorpresiva por entrenar en territorio estadunidense, a pesar de que dos de sus tres compromisos correspondientes a la fase de grupos se disputarán en México. El viaje relámpago desde el norte marcó el inicio formal de su etapa en suelo jalisciense, a escasas horas de que el silbatazo inicial de la Copa del Mundo resuene con fuerza en el Estadio Ciudad de México.

Guadalajara refuerza dispositivo de seguridad

El ambicioso Plan de Seguridad para el Mundial en el estado de Jalisco contempla el despliegue estratégico de 18,000 elementos policiales, tecnología de vanguardia equipada con avanzados sistemas antidrones y un notable incremento de la vigilancia en los principales accesos carreteros.

El convoy que acompañó a los futbolistas checos siguió rutas completamente blindadas y previamente examinadas, idénticas a las que se activaron días atrás para el arribo de la selección de Corea del Sur.

El combinado europeo integra el reñido Grupo A junto a los anfitriones del Tri de México, Sudáfrica y los propios surcoreanos. En este sector, cada unidad disputada resultará sumamente decisiva debido al nuevo y exigente formato de competencia.

El camino de la República Checa en la justa internacional

La actividad del cuadro checo dentro de la primera fase del certamen mantendrá a los aficionados al filo de la butaca: