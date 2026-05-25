¡No le ruega! El Cholo Simeone 'sentencia' a Julián Álvarez ante ofertas de Barça y PSG

Diego Simeone se refirió al futuro de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid, en medio de los crecientes rumores que lo colocan en la órbita de clubes como FC Barcelona, Arsenal y Paris Saint-Germain.

Tras la derrota ante el Villarreal CF, el técnico argentino fue claro al señalar que la decisión sobre el futuro del delantero dependerá exclusivamente del propio jugador, evitando entrar en especulaciones sobre una posible salida en el mercado de fichajes.

Simeone destacó que Julián Álvarez “ya es bastante grande” para definir el rumbo de su carrera y aseguró que imagina que el atacante ya tiene una postura tomada, aunque no reveló detalles de conversaciones internas ni planes del club.

La situación del delantero argentino ha generado incertidumbre en el entorno colchonero, ya que diversos reportes apuntan a un interés creciente de grandes equipos europeos. A pesar de ello, Álvarez mantiene contrato con el Atlético hasta 2030 y ha sido una de las piezas ofensivas más importantes del equipo durante la temporada.

En paralelo, Simeone hizo un balance de la campaña rojiblanca, calificándola como “entre buena y muy buena”, aunque sin títulos en el palmarés. El estratega reconoció errores defensivos a lo largo del curso y dejó abierta la posibilidad de ajustes en la plantilla de cara al próximo año.

En ese escenario, el futuro de Julián Álvarez se perfila como una de las principales incógnitas del Atlético de Madrid rumbo al próximo mercado de verano.