Últimos lugares del cociente ya no pagarían los 160 millones de multa en Liga MX

A partir de este Clausura 2026, los tres equipos que terminen en los últimos lugares de la tabla de cocientes ya no estarían parando los 160 millones de pesos que tenían como multa impuesta por la Liga MX.

Tras más de un lustro de la abolición del descenso en la Liga MX, se instauró la norma de que cada uno de los equipos que terminaran en las últimas posiciones de la tabla de cocientes, estarían pagando fuertes multas económicas destinadas a la Liga de Expansión.

Toluca fue uno de los equipos que pagaron multa por quedar entre los últimos de la tabla de cocientes. Mexsport

Toluca, antes del bicampeonato obtenido, fue uno de los equipos que se vio inmiscuido y sufrió de esta regla, misma que ya no se viviría más en la Liga MX; además de que el ascenso y descenso se mantendría en pausa:

El tema de las multas quedó sepultado. Se decía que este sería el último torneo donde se mantendría la multa por los últimos tres lugares del porcentaje, sin embargo, las condiciones cambiaron y, como ya no se le da dinero a los equipos de expansión, la decisión está tomada. Desde esta temporada ni Santos, ni Puebla, ni Mazatlán ni nunca más ningún otro tendrá que preocuparse por perder millones de pesos por quedar en los últimos lugares”, expuso Pepe Hanan, revelando información que aún no es confirmada.

Será hasta la siguiente junta de dueños de la Liga MX en donde éste y otros temas puedan ponerse sobre la mesa para votación de los presidentes.

Hasta el momento, estos eran los montos que debían cubrir cada uno de los equipos que finalizaban entre los últimos lugares de la tabla de cocientes, misma que consideraba los 6 torneos más recientes de cada uno de los conjuntos, dividiendo los puntos totales entre la cantidad de partidos jugados y sacando un porcentaje, mismo que definía el destino de cada institución:

16º / 33 millones de pesos.

17º / 47 millones de pesos.

18º / 80 millones de pesos.

Mazatlán, Santos y Puebla serían los beneficiados de la abolición de multas por el tema de la tabla de cocientes. Mexsport

BFG