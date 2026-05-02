Alex Zanardi, las múltiples vidas de un deportista idolatrado en Italia

Alex Zanardi, fallecido el viernes a los 59 años, vivió varias vidas de deportista a alta velocidad: primero como piloto de automovilismo y, tras un gravísimo accidente en carrera, como campeón paralímpico en ciclismo, lo que le valió el reconocimiento y la adoración en Italia.

El que fuera piloto de Fórmula 1 rozó la muerte por primera vez en 2001, con un terrible accidente durante una carrera del campeonato IndyCar en el circuito alemán de Lausitzring, en el que perdió las dos piernas.

Aquel día, su monoplaza se paró en mitad de la pista tras un trompo y fue embestido por otro bólido lanzado a más de 300 km/h.

El impacto fue terrible y Zanardi perdió mucha sangre.

Un capellán acudió a darle la extremaunción. Su corazón se detuvo varias veces y volvió a latir. En el hospital de Berlín, el italiano fue operado quince veces.

"Cuando me desperté, no pensé en mis piernas. Pensé en la mitad de mí que quedaba", confesó, considerando que sus victorias posteriores en los Juegos Paralímpicos "empezaron allí, en la cama del hospital".

Alex Zanardi (1966 - 2026) El eterno ejemplo de la voluntad humana 4 OROS PARALÍMPICOS 2 PLATAS PARALÍMPICAS 10 TÍTULOS MUNDIALES Velocidad y Motor Bicampeón CART Ganador en 1997 y 1998. Fórmula 1 Piloto de Jordan, Lotus y Williams. 2001: El Accidente Pierde ambas piernas en Lausitzring; sobrevive tras 15 operaciones. Resiliencia y Ciclismo Londres 2012 Consigue sus primeros dos oros olímpicos. Rio 2016 Suma otros dos oros y una plata a su palmarés. Legado Social Cambió la percepción mundial sobre la discapacidad. "Cuando lo hayas dado absolutamente todo, aguanta cinco segundos más. Es ahí donde los demás ya no pueden". — La regla de los cinco segundos de Alex Zanardi.

Tras dos experiencias discretas en Fórmula 1 (de 1991 a 1994 y luego un regreso en 1999 con Williams), el italiano había vuelto al CART, el campeonato norteamericano de monoplazas en el que había sido dos veces campeón (1997 y 1998).

"Las piernas que tiemblan" Tres meses después de aquel accidente, hizo su primera aparición pública en Bolonia, la ciudad donde nació el 23 de octubre de 1966. "Qué emoción, tengo las piernas temblando", bromeó entonces. Esa manera de mirar al pasado con ligereza para centrarse en el futuro se convirtió en su leitmotiv, primero al volante de coches adaptados, pero pronto sobre su bicicleta adaptada, pedaleando con las manos. En 2007, en su primera participación, terminó cuarto en el maratón de Nueva York y pensó ya en los Juegos Paralímpicos de Londres 2012. De la capital británica se llevó dos medallas de oro (contrarreloj individual y prueba en línea), antes de otros dos títulos en 2016 en Rio (prueba en línea y relevos por equipos). También conquistó dos platas y ganó varios maratones, entre ellos el de Nueva York en 2011. Pero en junio de 2020 volvió a ser víctima de un accidente que pudo haberle costado la vida, esta vez a los mandos de su bicicleta durante una carrera en la Toscana. Operado de nuevo en varias ocasiones, nunca dejó de luchar, según han testificado los médicos que tuvieron que hacerse cargo de él. De Zanardi se recordaba ante todo la sonrisa. El día siguiente de ese accidente, esa sonrisa radiante ocupó la página entera de la portada de los diarios deportivos italianos, en lugar del futbol, que poco a poco recuperaba protagonismo tras meses de parón por la pandemia de coronavirus.