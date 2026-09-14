¡Debut y despedida! Renata Zarazúa es eliminada en primera ronda del Guadalajara Open

Vaya semanas complicadas las que ha tenido Renata Zarazúa. Su regreso al Guadalajara Open no fue como se esperaba y fue eliminada en primera ronda ante Caroline Dolehide en tres sets de 1-6, 6-3 y 3-6.

De esta manera, la mexicana se despide del torneo del que no ha podido conquistar, ya el pasado domingo también fue eliminada, en esa ocasión en dobles junto con Kayla Day.

Fue un partido complicado para Renata, pues Dolehide le rompió el servicio en el segundo game y la estadounidense tomó una rápida ventaja de 3-0. A pesar de que Zarazúa trató de remontar, fue imposible.

Renata Zarazúa se despide de Guadalajara tras un triste resultado Guadalajara Open

Para el segundo set, la número 91 del ranking mundial de la WTA respondió ante la 246 WTA; a quien le rompió el servicio para adelantarse 3-1 y amplió la ventaja con su servicio.

Dolehide no se dio por vencida y le quebró el saque a Zarazúa para acercarse 4-3, pero “Rena” apretó el acelerador en la recta final del segundo set, sumó otro break y con su servicio sentenció para igualar el partido y obligar al tercer set.

Para la tercera manga Dolehide le jugó de tú a tú a Zarazúa y durante los primeros cinco games no hubo ninguna posibilidad de rompimiento, pero en el sexto llegó la primera y fue para la estadounidense, quien tras el 40-0 aprovechó la primera y amplió su ventaja a 4-2, para que al final, se quedará con la victoria.

Zarazúa aún tiene la esperanza de ganar el Guadalajara Open

Otro año más y Renata Zarazúa no se puede coronar en el Guadalajara Open, el cual su mayor participación ha sido en 2024 cuando quedó en Octavos de Final.

Tras finalizar el encuentro, Renata habló acerca de lo que falló en el partido, sobre todo, de los altibajos que tuvo durante el mismo.

Fue un poco difícil porque ella tiene muy buen saque, es una jugadora que juega muy bien en la altura y siento que eso se me complicó mucho, pero definitivamente jugar en México es algo que sigo disfrutando mucho

Por último, Zarazúa agradeció el apoyo de los tapatíos: “Estoy muy agradecida por la gente que me apoya, por el torneo, por hacer grandes torneos aquí en México y espero poder regresar y poder ganar este torneo algún día”.