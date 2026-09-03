Cruz Azul vs. Santos cambia de horario: ¿a qué hora se jugará el partido?

El partido entre Cruz Azul y Santos, correspondiente a la jornada 7 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX, cambió de horario y se disputará el domingo 6 de septiembre a las 17:00 horas en el Estadio Banorte de la Ciudad de México.

El encuentro entre la Máquina y el conjunto lagunero estaba programado originalmente para las 20:00 horas del mismo domingo. La modificación mantiene tanto la fecha como el inmueble, pero adelanta tres horas el inicio del partido.

El ajuste permitirá que el duelo de la Liga MX se dispute antes de la final de la Leagues Cup, programada para ese mismo día a las 19:20 horas y evita que ambos encuentros se desarrollen de manera simultánea.

El partido entre Cruz Azul y Santos no fue el único que sufrió modificaciones, ya que algunos encuentros de la jornada cambiaron de día debido, precisamente, a la participación de equipos mexicanos en la Leagues Cup.

El equipo de Joel Huiqui recibirá a Santos en el Estadio Banorte. Jorge Martinez/Mexsport

Cruz Azul y Santos jugarán tres horas antes

La Liga MX confirmó la modificación del horario para el enfrentamiento entre los dos equipos, aunque no dio mayores detalles sobre los motivos del ajuste. Sin embargo, se entiende que la modificación responde al horario de la final de Leagues Cup.

El cambio también permite que los aficionados puedan seguir ambos encuentros sin que los horarios se crucen. Cruz Azul y Santos mantendrán su cita en el Estadio Banorte, pero ahora tendrán que disputar el compromiso durante la tarde del domingo.

La final de la Leagues Cup enfrentará a Toluca y Rayados en Estados Unidos. El partido por el campeonato se llevará a cabo en el Shell Energy Stadium a partir de las 19:15 horas, por lo que dará inicio después del encuentro de la jornada 7 de la Liga MX.

¿Dónde ver la final de la Leagues Cup?

La definición de la Leagues Cup podrá seguirse en vivo este domingo 6 de septiembre a través de Imagen TV, en el canal 3.1 de televisión abierta.

La transmisión en Imagen Televisión comenzará a las 19:20 horas, tiempo del centro de México, y estará a cargo del equipo de narradores y analistas encabezados por los exfutbolistas Jürgen Damm y Efraín "Chispa" Velarde.