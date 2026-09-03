¿Cuándo y dónde ver el posible debut de Rebeca Bernal con Manchester United?

Rebeca Bernal podría debutar este viernes con el Manchester United en la Women’s Super League de Inglaterra, cuando su equipo visite el Copperjax Community Stadium para enfrentar al London City Lionesses, conjunto en el que juega la española Alexia Putellas.

El encuentro está programado para las 12:00 horas, tiempo del centro de México, y representa la posibilidad de que la defensa mexicana dispute sus primeros minutos en la liga inglesa desde su llegada al conjunto de Manchester.

El partido podrá seguirse a través de FOX mediante la plataforma de streaming Tubi, en el canal denominado FOX en Tubi. De esta manera, los aficionados podrán seguir el posible estreno de la mexicana en una nueva competición.

Rebe Bernal firmó un contrato hasta 2029 con el equipo inglés X: @ManUtdWomen

Alexia Putellas, rival de Rebeca Bernal

El London City Lionesses tiene entre sus principales figuras a Alexia Putellas, quien llegó al conjunto londinense durante el último mercado de fichajes después de poner fin a su etapa con el Futbol Club Barcelona femenil.

La española fue multicampeona de la Liga F y de la UEFA Champions League Femenil durante su paso por el Barcelona. También formó parte de la Selección Nacional de España que conquistó la Copa del Mundo de 2023.

Putellas asumió además la capitanía del equipo inglés en su primera experiencia profesional fuera de España. Por ello, el posible debut de Bernal en la Women’s Super League podría producirse precisamente frente al conjunto que encabeza la futbolista española.

Rebeca Bernal con la Selección Nacional de México. Jose Luis Melgarejo/Mexsport

Rebeca Bernal busca hacer historia en Inglaterra

Si suma minutos con el Manchester United en la liga, Bernal se convertirá en la primera futbolista mexicana en disputar la Women’s Super League con un equipo de Inglaterra.

La defensa llegó al conjunto de Manchester después de afianzarse con el Washington Spirit, experiencia que llamó la atención del club inglés para reforzar su plantilla de cara a la nueva temporada.

Antes de dar el salto al futbol de Estados Unidos, la mexicana construyó una trayectoria destacada con las Rayadas de Monterrey. Con el equipo regiomontano conquistó cuatro títulos de la Liga Femenil de México y posteriormente continuó su carrera en la National Women’s Soccer League.

Su etapa con Washington Spirit le permitió consolidarse en el futbol estadounidense antes de incorporarse al Manchester United. Ahora, la mexicana está ante la posibilidad de disputar sus primeros minutos en Inglaterra.