Julián Álvarez no entrenó con el Atlético de Madrid tras los abucheos del fin de semana

La situación de Julián Álvarez con el Atlético de Madrid continúa generando dudas de cara al cierre del mercado de fichajes en Europa. Las declaraciones de los directivos, la postura del futbolista y la reacción de la afición han aumentado la tensión alrededor del delantero argentino.

El panorama del conjunto rojiblanco se mantiene firme respecto al interés del Barcelona: no permitiría la salida del jugador rumbo al club catalán si no se paga la cláusula de rescisión de 500 millones de euros.

En este contexto, el Arsenal aparece como una de las alternativas que el Atlético de Madrid estaría dispuesto a negociar. Sin embargo, Álvarez no tendría intención de regresar a Inglaterra, por lo que su futuro continúa en el aire.

Ahora, la situación sumó un nuevo capítulo después de que la “Araña” no participara en el entrenamiento del equipo.

Los aficionados colchoneros mostraron su molestia con Julián Álvarez. Reuters

Julián Álvarez se pierde el entrenamiento del Atlético de Madrid

Julián Álvarez no estuvo presente en el entrenamiento del Atlético de Madrid de este miércoles debido a una “indisposición”, después de haber pasado, según la información del club, una “mala noche”.

El resto de la plantilla trabajó con normalidad de cara al partido de la tercera jornada de LaLiga española, en el que el Atlético de Madrid enfrentará al Sevilla el próximo sábado.

La ausencia del argentino ocurre después de los acontecimientos del fin de semana y en medio de las versiones sobre el desgaste de la relación entre el futbolista y el conjunto rojiblanco.

Álvarez ha expresado su interés por salir de Madrid y continuar su carrera en Barcelona, mientras que el Atlético mantiene su postura respecto a las condiciones para permitir una eventual salida.

Los abucheos a Julián Álvarez

La ausencia en el entrenamiento llega después de lo ocurrido durante el partido que el Atlético de Madrid disputó el fin de semana contra el Villarreal en el Estadio Metropolitano.

Después del encuentro, los jugadores del conjunto rojiblanco se reunieron para saludar a la afición. Sin embargo, Álvarez fue abucheado por parte de los seguidores mientras se encontraba en el terreno de juego.

El argentino terminó alejándose del resto de sus compañeros y se dirigió hacia los vestidores acompañado por trabajadores del club. Durante ese momento también recibió gritos y algunos objetos fueron lanzados desde las gradas.

Posteriormente, Diego Pablo “Cholo” Simeone explicó que el club tomó la decisión de que Álvarez no acudiera con el resto de sus compañeros a saludar a la afición.

A menos de una semana del cierre del mercado de fichajes en España, el futuro de Julián Álvarez continúa sin definirse. El Atlético de Madrid mantiene su postura respecto al Barcelona, mientras que el Arsenal aparece como una alternativa que el club estaría dispuesto a negociar, aunque el jugador no tendría intención de regresar al futbol inglés.