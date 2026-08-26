¡Al podio! México suma plata en Mundial Juvenil de Clavados

México nuevamente se hizo presente en el podio del Campeonato Mundial Juvenil de Clavados 2026, después de que Ian Caleb Nava conquistara la medalla de plata en el trampolín de tres metros individual en el Grupo B (14-15 años).

Ian Nava finalizó con 476.60 puntos para ser subcampeón mundial, mientras el ruso Miroslav Kiselev se quedó con la medalla de oro con 492.95 unidades. El bronce fue para el australiano Hayden Brincley.

El jalisciense de 15 años sumó su segunda medalla de plata en Rijeka, Croacia, tras la conseguida en el equipo mixto de 3 y 10 metros.

Ian Nava tiene la mira puesta en representar a México en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. El clavadista señaló en el pasado que por eso trabaja fuerte. El atleta juvenil ha participado en diferentes competiciones, como plataforma, trampolín 1 y 3 metros.

En la prueba de trampolín de tres metros individual varonil en el Campeonato Mundial Juvenil de Clavados 2026, también participó el mexicano Miguel Alejandro Sánchez Correa, quedando en la quinta posición.

La presea de Ian Nava es la séptima para México dentro Campeonato Mundial Juvenil de Clavados 2026, con dos oros, cuatro de plata y un bronce.