Kenia Lechuga y Alexis López avanzan a las finales del Mundial de Remo 2026

Los mexicanos Kenia Lechuga y Alexis López, ambos multimedallistas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, consiguieron su clasificación a las finales de sus respectivas pruebas en el Campeonato Mundial de Remo 2026.

Los dos representantes mexicanos competirán este jueves por la mañana, tiempo de la Ciudad de México, con objetivos distintos. Lechuga buscará conseguir su tercera medalla mundial, mientras que López intentará subir por primera vez al podio de esta competencia.

Final para Kenia Lechuga en el Campeonato Mundial de Remo

Kenia Lechuga consiguió su pase a la final del scull ligero femenil (LW1x) después de terminar como la mejor de su semifinal.

La mexicana registró un tiempo de 8:38.71 para quedarse con el primer lugar de su serie y asegurar su presencia en la pelea por las medallas.

Lechuga, doble campeona en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 y representante olímpica de México, volverá a competir este jueves con la posibilidad de ampliar su palmarés en el Campeonato Mundial de Remo.

La final del scull ligero femenil está programada para las 09:00 horas, tiempo del centro de México.

La mexicana buscará su tercera medalla mundial después de conseguir avanzar a la última carrera de su prueba como la mejor de su semifinal.

Kenia Lechuga ganó dos oros en Santo Domingo 2026. Mexsport

Alexis López busca su primera medalla mundial

Alexis López también consiguió su clasificación a la final, aunque lo hizo con el segundo mejor tiempo de su semifinal en la prueba de scull ligero varonil (LM1x).

El mexicano registró 7:25.70 para terminar por detrás del griego Petros Gkaidatzis, campeón europeo, quien fue el mejor de la serie.

López llega a la final después de conseguir cuatro medallas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. Ahora tendrá la oportunidad de conseguir su primera presea en un Campeonato Mundial de Remo.

La final de la prueba está programada para las 08:41 horas de este jueves, tiempo de la Ciudad de México.

De esta manera, los dos representantes mexicanos competirán por las medallas en sus respectivas ramas durante la misma jornada.

Alexis López consiguió oro en Santo Domingo 2026. Conade

¿Dónde ver el Campeonato Mundial de Remo?

El Campeonato Mundial de Remo Ámsterdam 2026 se disputa del 24 al 30 de agosto en Países Bajos.

México cuenta con Kenia Lechuga y Alexis López como sus representantes en las finales de scull ligero de sus respectivas ramas, que se disputarán este jueves 27 de agosto.

Los resultados, las pruebas en vivo y los resúmenes de la competencia pueden seguirse a través del sitio web de World Rowing.