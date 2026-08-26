"Anderlecht me cerró las puertas; me separó del grupo": César 'Chino' Huerta narra su drama europeo

Ni su llamado a la Selección Mexicana para disputar el Mundial 2026 convenció al cuerpo técnico entrante del Anderlecht. César Huerta narró el infortunio que vivió con la gestión del portugués Vítor Bruno, situación que lo hizo considerar su vuelta a México.

"Muy feliz, con mucha ilusión y ganas... Pensando en los Pumas fue fácil la decisión. Abandonar por un tiempo mi sueño (de jugar en Europa) y por todo lo que he pasado, ésa fue la parte difícil, pero Pumas me lo puso muy fácil", dijo el futbolista de 25 años, en su arribo a la Ciudad de México.

Recargado de ánimos por el recibimiento de los aficionados en el aeropuerto, 'el Chino' Huerta esquivó los detalles sobre el acercamiento de otros equipos como el Cruz Azul: "Tuve propuestas, nunca ofertas, pero yo siempre convencido de que quería venir a Pumas".

Quedó fuera de planes del Anderlecht

Huerta fichó en enero del 2025 con el Anderlecht belga. Disputó 38 partidos, marcó cinco goles y registró tres asistencias; su mejor balance fue en la Belgian Pro League, con 31 partidos. Sin embargo, el formado en las Fuerzas Básicas de las Chivas del Guadalajara dejó ver que no quedó satisfecho con los números.

"No puedo hacer un balance, sólo jugué seis meses en Europa".

En ese infortunio europeo, César Huerta explicó el daño colateral de una lesión de larga duración y que puso en vilo su llamado mundialista con la Selección Mexicana.

"Lo demás, arrastrando problemas de lesión (pubalgia crónica), dos cirugías, por ahí se habló mucho de que tuve que aferrarme más (a Europa), lo hice, me esperé hasta casi el cierre de mercado que es cinco días, para ver si me salía una opción".

'El Chino' Huerta atizó en su drama la manera en que el Anderlecht, con la llegada del técnico Vítor Bruno, lo descartó a pesar de su contrato hasta verano del 2029.

"En el club me cerraron las puertas, me dijeron que no contaban conmigo, me separaron del grupo, entonces pasé semanas difíciles, pero con la ilusión de conseguir alguna oportunidad en Europa, no se pudo, no quedó en mis manos".

Solari fue clave en negociación de Pumas

Pero rápidamente pasó del lamento a una actitud positiva con el equipo que reanimó su carrera profesional, luego de no ver continuidad con Chivas y vivir sosos proyectos en Zacatepec (Ascenso MX), en Monarcas Morelia y con el Mazatlán FC, esta última franquicia ya desaparecida tras vender su carta de afiliación a Primera División al Atlante.

Con los Pumas, César Huerta se convirtió en referente. Su entrega y carisma encajaron en la necesidad de la afición por más héroes que los acerquen a terminar con la sequía de títulos.

"Vengo con mucha ilusión ahora con Pumas, sé que tengo algo pendiente también acá", añadió Huerta, quien registró en su primera etapa como auriazul 87 partidos, 20 goles y 15 asistencias.

Por último, César Huerta reveló el contacto con el actual entrenador de Pumas, Esteban Solari, también clave para sentirse cómodo con su vuelta a la Liga MX.

"Sí, hablé con Solari, me mostró las ganas de querer contar conmigo, le expresé que estaré haciendo lo posible para integrarme al grupo, a sumarle, eso me deja contento: que Pumas haya apostado fuerte por mí", sentenció.

César Huerta será presentado de manera oficial ante los medios, en las instalaciones de Cantera, este jueves 27 de agosto.

Al momento, los Pumas marchan en la novena posición, con ocho puntos, luego de dos victorias, dos empates y una derrota. Aunque la crisis del Apertura 2026 en el conjunto universitario radica en las pocas variantes ofensivas y en la baja de larga duración de Sebastián Córdova (sufrió una lesión de ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda durante la Leagues Cup).