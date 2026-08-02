México, eliminado del beisbol; ¿se cerró la última puerta rumbo a Los Ángeles 2028?

La Selección Mexicana de beisbol quedó eliminada de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 tras caer 2-0 ante Nicaragua, resultado con el que cerró su participación con tres derrotas en tres encuentros y sin posibilidades de avanzar a la Super Ronda.

Más allá de la eliminación, el resultado también podría tener repercusiones en el camino rumbo a Los Ángeles 2028. Aunque el sistema de clasificación para el torneo olímpico aún no está definido, México deja escapar una competencia que eventualmente podía mantener abierta una de las posibles rutas hacia la justa olímpica.

Se escapó la última oportunidad

La novena dirigida por Víctor Bojórquez llegó obligada a ganar luego de las derrotas frente a Panamá y Colombia. Un triunfo sobre Nicaragua habría provocado un triple empate con marca de 1-2, manteniendo vivas sus aspiraciones de avanzar a la Super Ronda.

Sin embargo, se encontró con una inspirada actuación del zurdo Dilmer Mejía, quien lanzó seis entradas y un tercio, permitió apenas un imparable, no otorgó bases por bolas y recetó ocho ponches para firmar una brillante actuación desde la lomita.

El encuentro se definió en la cuarta entrada. Brandon Leyton abrió el episodio con sencillo, Elián Miranda recibió base por bolas y, tras un toque de sacrificio de Emanuel Trujillo, apareció Luis Montealto, quien conectó un imparable al jardín derecho para remolcar las dos únicas carreras del encuentro.

Mientras tanto, Irving Medina mantuvo a México en la pelea durante los primeros episodios, pero el apoyo ofensivo nunca llegó. El único imparable mexicano apareció hasta la séptima entrada, cuando Héctor Hernández rompió el intento de juego sin hit de Mejía.

Con ese resultado, Panamá (3-0) y Nicaragua (2-1) avanzaron a la Super Ronda, mientras que México se despidió del torneo sin conocer la victoria.

El panorama rumbo a Los Ángeles

La eliminación también pone sobre la mesa el futuro del beisbol mexicano en el ciclo olímpico.

México no logró una de las plazas continentales otorgadas en el Clásico Mundial de Beisbol, donde República Dominicana y Venezuela aseguraron los boletos disponibles para América. Ahora, al quedar fuera de la Super Ronda en los Centroamericanos, también pierde la posibilidad de mantenerse en una ruta que eventualmente podía conducir a los Juegos Panamericanos, competencia que podría convertirse en un clasificatorio rumbo a Los Ángeles 2028.

Ese escenario todavía depende de que Grandes Ligas y la asociación de peloteros alcancen un acuerdo para permitir la participación de jugadores de MLB en los Juegos Olímpicos. De concretarse esa posibilidad, el torneo podría ampliarse de seis a ocho selecciones, abriendo dos plazas adicionales que bien podrían definirse a través de los Juegos Panamericanos.

Por ahora no existe una definición oficial sobre ese proceso. Lo que sí quedó confirmado es que México cerró su participación en los Juegos Centroamericanos con marca de 0-3, sin avanzar a la Super Ronda, y con un panorama más complicado en una de las posibles rutas hacia Los Ángeles 2028