Dos hermanos, dos medallas: los Portillo hacen historia y ponen a México en lo más alto en los Centroamericanos 2026

En el deporte de alto rendimiento, compartir un podio con un hermano es una imagen que pocas veces se repite. Los chihuahuenses Erick y Jair Portillo la convirtieron en realidad al subir juntos al podio de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, una escena que resumió años de entrenamientos, competencia familiar y un mismo sueño.

Erick confirmó su condición de mejor saltador de altura de México al conquistar la medalla de oro con un registro de 2.24 metros, mientras que Jair completó la celebración con el bronce, gracias a un salto de 2.17 metros. Entre ambos colocaron a México en lo más alto de una prueba que hoy tiene sello chihuahuense.

Erick llegó a Santo Domingo como el referente nacional después de firmar una temporada histórica. En marzo conquistó la medalla de plata en el Campeonato Mundial de Pista Cubierta, donde igualó su mejor marca personal de 2.30 metros, resultado que lo colocó entre los mejores especialistas del planeta y como el saltador mejor ubicado del continente americano en el ranking de World Athletics.

A sus 25 años, el atleta nacido en Cuauhtémoc ha dejado claro que sus metas no terminan en el ámbito regional.

Inspiración familiar

Jair comenzó en el salto de altura inspirado por los logros de su hermano mayor. Con el paso del tiempo dejó de ser únicamente un aprendiz para convertirse en un rival directo.

Actualmente es campeón nacional, un título que le arrebató precisamente a Erick, reflejo del alto nivel competitivo que existe entre ambos. Lejos de generar rivalidad negativa, esa competencia elevó el rendimiento de los dos.

Durante años, México tuvo en Edgar Rivera a su principal referente en el salto de altura. Hoy la estafeta parece haber cambiado de manos.

Erick Portillo lidera una generación que también integran Roberto Vilches y su propio hermano Jair, un grupo que ha colocado nuevamente a México entre los países protagonistas de la especialidad.

En Santo Domingo esa realidad quedó reflejada en el podio.