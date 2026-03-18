Recogepelotas perdonó a William Saliba tras salvarse de balonazo

William Saliba estuvo en el ojo de la polémica durante el partido entre el Arsenal y Bayer Leverkusen, vuelta de los Octavos de final de la Champions League. El defensor francés estuvo a punto de darle un balonazo a un recogepelotas. Después, las críticas quedaron sepultadas por el gesto que tuvo hacia él.

En la celebración del gol del Arsenal, William Saliba reventó el balón rumbo a las tribunas, pero en el trayecto estaba el recogepelotas. Afortunadamente, el esférico pasó a un costado, pero el joven reaccionó sorprendido a la acción del zaguero.

Tras el partido, el futbolista enmendó su error con un buen gesto que captaron las cámaras de televisión.

“¿Estás bien?”, le preguntó al salir de la puerta que da a los vestidores. “Lo siento por última vez”, le reiteró.

“Está todo bien”, le respondió el menor.

Momento en el cual, William Saliba le regaló una playera. Con cara de sorpresa, el recogepelotas señaló “¡Oh, mi Dios!”.

“Espero que me perdones ahora”, pidió el jugador, a lo que recibió una respuesta de “Te perdono”. Enseguida estrecharon la mano y el futbolista le preguntó que si una foto.

El Arsenal avanzó a los Cuartos de final de la Champions League, donde se medirá al Sporting CP.