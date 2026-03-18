Barcelona vapulea al Newcastle en Champions; los golea 7-2 (global 8-3)

El Barcelona sufrió en el primer tiempo, pero pudo resolver la situación para abrir la lata de goles y vapulear 7-2 (8-3 global) al Newcastle en el partido de vuelta, para avanzar a los Cuartos de final de la Champions League. Raphinha tuvo un extraordinario partido y Robert Lewandowski se lució con doblete.

¡Qué primer tiempo se vivió en el Camp Nou! Cinco goles y con varias fallas del Barcelona. El conjunto blaugrana mantuvo su inercia negativa, recibir gol en cada partido de la actual Champions League.

Barcelona 1-0 Newcastle. Tal como lo dijo Hansi Flick en conferencia de prensa, el cuadro visitante ejerció una presión alta, pero el Barcelona se la sacudió al minuto 5. Lamine Yamal recuperó el esférico en el medio campo, abrió para Fermín López, quien en el área sirvió para Raphinha; el brasileño mandó un disparo raso para que el balón fuera pegado al poste.

Raphinha y Lamine Yamal festejan REUTERS

Barcelona 1-1 Newcastle. Qué servicio preciso de Lewis Hall por la banda izquierda, dejó solo a Anthony Elanga, quien esperó la salida del portero para definir con un remate cruzado. Fue su primer gol en la presente Champions League al 15'.

Barcelona 2-1 Newcastle. Servicio a segundo poste de Raphinha, Gerard Martin sirvió con la cabeza y Marc Bernal remató a puerta al 18'.

Así fue el gol de Marc Bernal para el 2-1 Reuters

Barcelona 2-2 Newcastle. Lamine Yamal perdió el balón al dar un "taconcito". Kieran Trippier mandó un servicio raso a segundo poste y Elanga cerró la 'pinza' para batir a Joan García al 28'.

Barcelona 3-2 Newcastle. Raphinha cayó al césped y la jugada fue revisada con el VAR. El árbitro marcó penal, el brasileño le cedió el balón a Lamine Yamal, quien mandó el balón pegado al poste izquierdo, aunque el arquero desvió el esférico.

BARCELONA – NEWCASTLE (SEGUNDO TIEMPO)

El Newcastle repitió la dosis del primer tiempo. Una presión alta, pero el Barcelona se la sacudió poco a poco hasta generar peligro y liquidar a su rival.

Barcelona 4-2 Newcastle. Gran técnica de Raphinha para mandar un servicio de primera intención para perfilar solo a Fermín López, quien definió abajo al 52’.

Barcelona 5-2 Newcastle. Servicio cerrado de Raphinha y Robert Lewandowski remató de cabeza al 56'.

Así fue el gol de Robert Lewandowski Reuters

Barcelona 6-2 Newcastle. Lamine Yamal fue preciso y rápido, tras driblar a un defensor, asistió al espacio para dejar en mano a mano al polaco, quien remató cruzado al 61’.

Barcelona 7-2 Newcastle. Raphinha mandó un remate pegado al poste, sin nada que hacer para el portero.