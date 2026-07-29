Recadito de Alejandro Mayorga para los Pumas tras peleas con Bravos de Juárez 

Con todo y su pasado como jugador de los Pumas, Alejandro Mayorga advierte a los auriazules de la necesidad de revancha por parte de los Bravos de Juárez en el duelo de la tercera jornada del Apertura 2026 de la Liga MX.

La rivalidad entre capitalinos y fronterizos ha sumado capítulos de hostilidad y polémicas. El más reciente, en la jornada 16 del Torneo Clausura 2026, la remontada universitaria sobre el FC Juárez (4-2).

Aquel juego en el Estadio Olímpico Universitario (21 de abril), a los Bravos se les fue el partido cuando lo ganaban por dos goles. Al minuto 54’, su defensor José García fue expulsado por una entrada accidental sobre Alan Medina, en la que el jugador de Pumas resultó con fractura.

Los ánimos se calentaron, pero tras una revisión en el VAR el silbante Óscar Mejía expulsó al lateral de los Bravos. La decisión causó polémica y los Pumas supieron voltear el partido a su favor con dobletes de Guillermo Martínez y Robert Morales.

“Un partido sumamente complicado por lo generado últimamente con Pumas, nosotros estaremos buscando nuestra primera victoria (dos derrotas al momento)”, destacó el lateral Alejandro Mayorga. “Afortunadamente estamos en casa nuevamente y debemos aprender a sacar provecho de la localía, tratar de corregir detalles que nos han costado los últimos dos partidos, cerrar este bloque de la Liga MX con buen resultado y después pensar en Leagues Cup”.

La animadversión entre FC Juárez y Club Universidad también acarrea otras polémicas. En el play-in del torneo Clausura 2025, la tensión se apoderó del encuentro en el Olímpico Benito Juárez, luego del retraso por una tormenta de arena y las expulsiones de Guillermo Martínez por parte de la visita y José García y Dieter Villalpando por los locales. El tiempo regular finalizó con empate 1-1, por lo que el resto se decidió en tanda de penaltis. La frustración se apoderó de algunos jugadores y staff, lo que derivó en una bronca sobre la cancha.

En la pretemporada del 2026, en las instalaciones de Cantera, un amistoso de Bravos y Pumas no concluyó por pleito. Entre los ánimos calientes, elementos del FC Juárez acusaron al cuerpo técnico de Pumas, bajo el mando del entonces enérgico estratega Efraín Juárez, de malos tratos. Todo derivó por una fuerte entrada cometida por Adalberto Carrasquilla sobre un juvenil contrario.

“Nosotros tratamos de enfocarnos al cien en lo que está dentro de lo nuestro, tratamos de que no nos muevan las cosas de afuera, la gente puede comentar y están en su derecho, pero buscamos enfocarnos en el trabajo (del técnico Pedro Caixinha) y mejorar, la realidad es que pasó la J-2, tampoco podemos pensar en eso (inestabilidad de la dirección técnica) cuando tenemos un torneo adelante y en puerta otro que es Leagues Cup. Viene Pumas, si le ganas te vas a Leagues Cup ya mejor, entonces nos toca nuestra revancha y ojalá darle la vuelta a esta situación”, añadió Mayorga sobre la presión que carga su técnico y lo vital que será imponerse a los auriazules.

Los Bravos de Juárez llegan a la tercera fecha tras perder ante el Guadalajara (1-0) y debutar en el torneo también con derrota frente al Puebla (0-1).

“También cuenta el rival, con Chivas sabíamos que era ofensivamente fuerte y nos costó, hemos mejorado bastante, si analizan a detalle, tuvimos hasta tres ocasiones claras que no pudimos concretar”, puntualizó Alejandro Mayorga.