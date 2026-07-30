El dolor que impulsa a Venezuela; juegan por su capitán fallecido en el terremoto

Con las mismas manos con las que la selección de Venezuela pelea cada balón, levanta cada bloqueo y celebra cada punto en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, también escarbó con desesperación entre los escombros del terremoto que sacudió al estado de La Guaira hace unas semanas, con la esperanza de encontrar con vida a su capitán, Willner Rivas.

Luego de varios días de búsqueda, tras los terremotos de magnitudes 7.2 y 7.5 registrados el 24 de junio, que provocaron el colapso de edificios y dejaron miles de víctimas en el país, Willner Rivas, de 31 años, fue encontrado sin vida junto a su esposa, Mariángel Pérez, y su hijo de apenas un año, Theo, bajo los restos de su vivienda. Una semana buscando a su capitán

En entrevista con Excélsior, Rubén Wolochin, entrenador del conjunto venezolano, recuerda aquella tarde como uno de los momentos más duros que ha vivido.

Es muy difícil de asumir y de seguir adelante. Yo bajé un día, pero los muchachos estuvieron una semana buscándolo a él y a su familia entre los escombros. Esa tarde no entrenábamos, estábamos viendo un partido del Mundial y, cuando ocurrió el terremoto, mandé un mensaje al grupo de WhatsApp. No contestaban Jesús Gómez, Iván Fernández ni él (Willner Rivas)", relató Wolochin.

Willner Rivas desarrolló una destacada trayectoria internacional. Militó en clubes de Suiza, Turquía, Líbano, Qatar, Argentina, Francia e Italia. Con el Lausanne conquistó la Supercopa de Suiza, además de ser subcampeón de la liga y la copa nacionales, y disputar la CEV Cup.

Fuera de la cancha, era conocido por su sentido del humor. Disfrutaba crear videos con inteligencia artificial, grabar a sus compañeros y llenar de bromas el vestidor. Dentro de la duela, era un jugador comprometido y uno de los principales líderes de la selección venezolana.

Cada punto lleva su nombre

Para Adriana Starke, psicóloga deportiva de la delegación venezolana, el golpe fue devastador, pero con el paso de las semanas el grupo encontró una motivación para seguir adelante.

A pesar de que fue una pérdida muy dolorosa, también fue la motivación para sacar esa fuerza y esa energía que necesitaban. Willner ejercía un liderazgo muy importante, que ahora ellos tratan de implementar de manera colectiva", explicó.

Líder. Atleta. Compañero. Amigo. Cada punto que celebra Venezuela sobre la duela de Santo Domingo tiene un destinatario. Sus compañeros portan un moño negro sobre el pecho como un recordatorio silencioso de la ausencia que los acompaña en cada partido.

Trabajé con Willner durante 16 años. Fue muy duro perderlo. Cada punto es por él y por el pueblo venezolano", aseguró Héctor Mata, nuevo capitán del equipo.

En la cancha del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, un grupo de amigos convirtió el dolor en su mayor motivación. Cada bloqueo, cada defensa y cada celebración son también una forma de mantener vivo el legado de Willner Rivas, el capitán que ya no está físicamente, pero que sigue jugando al lado de su selección