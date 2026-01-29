"Checo" Pérez cierra primeros test con Cadillac: "Estamos mejorando en cada salida"

Sergio Pérez puso fin a sus primeros test con Cadillac y, aunque el número de vueltas fue muy inferior a lo que sus rivales como Mercedes consiguieron, el piloto mexicano comprende que siguen en una fase de evolución y, por ahora, lo importante es comenzar a eliminar la mayor cantidad de problemas.

Checo Pérez rodó toda la jornada con el modelo de la escudería americana. A diferencia del lunes cuando alternó tiempo con Valtteri Bottas, el originario de Jalisco rodó más de 60 vueltas en el trazado.

“Sí, fue un día mucho mejor. Obviamente rodamos mucho y obtuvimos mucha información”, indicó el expiloto de Red Bull quien admitió, por ahora, todo se trata de seguir acumulando kilómetros sin fijarse en el tiempo. En los registros quedaron casi cinco segundos por detrás de George Russell y su Mercedes.

“Seguimos lidiando con algunos problemas allá afuera, lo cual es genial; creo que de eso se trataba el día de hoy. Estamos mejorando prácticamente en cada salida a pista. Ha sido un día positivo, así que espero que mañana con Valtteri podamos tener otro igual”.

Mayor comodidad en cada giro para Sergio Pérez

Al ser cuestionado sobre si siente una diferencia respecto al shakedown en Silverstone y el primer día en Barcelona, el mexicano indicó que considera estar más adaptado.

“Obviamente estamos empezando a explorar el coche, la configuración y las direcciones que queremos tomar. Así que creo que está empezando bien.

“Siendo un equipo nuevo, todavía tenemos mucho más trabajo por hacer todavía. Así que sí, son tiempos emocionantes”.

Pérez deja los test y no regresará al volante hasta febrero cuando la Fórmula 1 realice sus test oficiales en el circuito de Sakhir, el trazado donde logró su primera victoria en la Fórmula 1.

Cadillac presentará su coche con diseño final para la F1 en el próximo Super Bowl donde han comprado un anuncio para el lanzamiento mundial.