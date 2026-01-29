'Checo' Pérez: Cadillac calentará su presentación con contador en Times Square

Cadillac, el nuevo equipo de Sergio 'Checo' Pérez en Fórmula 1, sigue generando expectativa de cara a su debut en la máxima categoría, y eso incluye todas las actividades relacionadas con la revelación de su auto.

El equipo estadunidense revelará el monoplaza que el mexicano y el finlandés Valtteri Bottas manejarán este año en el marco del Super Bowl LX, a realizarse el domingo 8 de febrero, como parte de los anuncios comerciales que se transmitirán durante el partido en la Unión Americana, a través de la cadena NBC.

Tras revelar los uniformes de sus pilotos, y para generar más interés en mercados clave del país, Cadillac instalará un contador oficial de tiempo en la zona de Times Square, en Nueva York, que estará activo dentro de una caja a partir del viernes 6 de febrero y que permanecerá en exhibición hasta el lunes 9.

La caja adoptará diversas formas conforme transcurra el fin de semana, cambiando su aspecto visual y su contenido. Su exterior tendrá la decoración de la marca del equipo y será de cristal esmerilado que revela siluetas y movimiento en su interior.

Además de un reloj digital con la cuenta regresiva para la presentación del diseño exterior, habrá una réplica del auto con su diseño inaugural, el cual se revelará después del partido entre los New England Patriots y los Seattle Seahawks. El cristal se descongelará una vez que finalice el encuentro para que el público presente le dé un vistazo al auto a escala.

La presentación de una imagen en la Fórmula 1 es un momento importante, ya que refleja la identidad del equipo", declaró Dan Towriss, director ejecutivo del equipo Cadillac.

La presentación en el Super Bowl y en Times Square representa tanto un lanzamiento como una invitación para que los aficionados se unan a nuestro viaje. El anuncio del Super Bowl llevará al equipo a millones de hogares, mientras que el Cadillac Countdown ofrecerá una vista en primera fila en una de las zonas más concurridas de Estados Unidos".

'Checo' rodó durante este jueves Cadillac Formula 1 Team

Las actividades fuera de pista siguen revelándose mientras el equipo trabaja en el desarrollo de su monoplaza, cuyo nombre presumiblemente se anunciará a la par de su diseño.

Este jueves, Sergio "Checo" Pérez totalizó 86 vueltas con el nuevo coche, siendo el único piloto del equipo en entrenar en pista Durante el día. Si bien su mejor tiempo rondó extraoficialmente el 1m21s, nuevamente el objetivo principal es acumular kilómetros e información del vehículo en cuestión.

Tras el evento de lanzamiento, Pérez, Bottas y el equipo estarán en Bahréin para la siguiente ronda de ensayos, la cual será del 11 al 13 de febrero.