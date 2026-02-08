Real Madrid sobrevive en Mestalla y se mantiene en la pelea por LaLiga 

Real Madrid venció 0-2 a Valencia en Mestalla durante la Jornada 23 de LaLiga, compromiso que mantiene a la escuadra Merengue a un solo punto del Barcelona en la tabla de posiciones; el conjunto Ché coquetea con el descenso.

Álvaro Carreras (65') adelantó al cuadro madridista en una jugada aislada que se fabricó solo, aprovechando que la zaga che se encontraba hundida, dentro de su área.

El lateral izquierdo se internó y, con un poco de fortuna, se llevó un rebote tras haber arrastrado a cuatro defensas para anotar con la derecha, ante la estupefacción del conjunto valencianista, que estaba haciendo méritos para un resultado mejor.

Para sentenciar el partido, el francés Kylyan Mbappé (90+1) apareció en los últimos instantes. El astro galo marcó a pase de Brahim en una contra.

El delantero alcanza los 23 goles en 23 jornadas en una sobresaliente temporada en la que suma 38 dianas contando todas las competiciones.

Los blancos, que despertaron a tiempo, notaron las bajas de los brasileños Vinícius por sanción y Rodrygo por una lesión en el isquio de su pierna derecha, así como la del inglés Jude Bellingham, también tocado.

Valencia buscó el gol, aunque no logró definir en los últimos metros. Sólo superó una vez al cancerbero belga Thibaut Courtois, pero Lucas Beltrán (70') estrelló el esférico en el poste.

Con el triunfo conseguido, Barcelona se mantiene como líder de LaLiga en España con 58 puntos, mientras que Real Madrid es su más cercano perseguidor con 57 unidades; tras su derrota, Atlético de Madrid se rezaga en el 3º peldaño con 45.

El siguiente partido para Real Madrid será el sábado 14 de febrero ante la Real Sociedad de San Sebastián en el Santiago Bernabéu, mientras que Valencia visitará al Levante en duelo que enfrenta dos de los últimos lugares de LaLiga.

BFG