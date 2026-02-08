Así puedes ver el Super Bowl LX con la transmisión original de Estados Unidos por solo 17 pesos

El Super Bowl LX está a punto de iniciar y, si ya tienes listo todo —las botanas, la carne asada y las bebidas—, pero se te olvidó un detalle clave: tu televisión inteligente no tiene habilitada antena de aire, aquí tienes una alternativa sencilla y muy barata para no perderte el evento deportivo más visto del año.

Por solo 17 pesos mexicanos, puedes seguir en DAZN, proveedor oficial en México del NFL Game Pass, la transmisión original de Estados Unidos. Se trata de la señal que se consume en territorio estadounidense, con la narración, los sonidos de estadio y la producción televisiva tal como se emite para ese mercado.

Además de vivir el partido con el ambiente auténtico desde Santa Clara, California, esta opción te permite ver los comerciales de televisión que acompañan la transmisión. Año con año, el Super Bowl se convierte en la ventana publicitaria más vista de Estados Unidos, un escaparate donde las grandes marcas invierten millones de dólares para estrenar anuncios exclusivos, muchos de los cuales se vuelven virales incluso antes de que termine el partido. Cómo ver el Super Bowl LX por 17 pesos en DAZN

Paso a paso

Paso 1. Ingresa a DAZN

Desde tu celular, computadora o Smart TV, entra a la plataforma de DAZN. Si aún no tienes cuenta, el proceso de registro toma solo un par de minutos.

Paso 2. Regístrate o inicia sesión

Crea una cuenta con tu correo electrónico o inicia sesión si ya habías utilizado DAZN anteriormente. Asegúrate de seleccionar México como país.

Paso 3. Contrata el NFL Game Pass

Dentro de DAZN, busca la opción NFL Game Pass. Ahí encontrarás un pago único de 17 pesos mexicanos, habilitado específicamente para seguir el Super Bowl LX.

Paso 4. Completa el pago

Finaliza la compra con tu método de pago habitual. Una vez aprobado, el acceso queda activo de inmediato, sin contratos ni cargos posteriores.

Paso 5. Elige la transmisión original

El día del partido, entra al evento del Super Bowl LX dentro de DAZN. En el reproductor podrás elegir la señal de Estados Unidos, además de la opción con narración en español.

Paso 6. Disfrútalo en cualquier dispositivo

Puedes ver el partido en Smart TV, celular, tablet o computadora, con calidad Full HD, siempre que tu conexión a internet sea estable. ¿Qué hace especial esta transmisión?

Más allá del partido, la transmisión original estadounidense es famosa por su producción televisiva, el ritmo del juego y, sobre todo, por los comerciales del Super Bowl, que se han convertido en un espectáculo por sí mismos. Aunque DAZN aclara que puede no contar con absolutamente todos los anuncios, sí ofrece una experiencia mucho más cercana a la que se vive en Estados Unidos.

Con esta opción, no necesitas antena, no dependes de la televisión abierta y puedes acceder al Super Bowl por menos de lo que cuesta una bolsa de botanas, convirtiéndose en una de las alternativas más accesibles para disfrutar el evento completo, tal como se ve del otro lado de la frontera.