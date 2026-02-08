El fin de la era CR7: Mohamed Salah triplicaría su sueldo para reemplazarlo en Arabia Saudita

El mercado de fichajes en el Medio Oriente se encuentra en estado de alerta máxima. Lo que parecía un matrimonio perfecto entre Cristiano Ronaldo y el futbol de Arabia Saudita comenzó a mostrar grietas irreparables, abriendo la puerta a una operación que promete romper todos los récords financieros. Mientras la leyenda portuguesa muestra su descontento, la Saudi Pro League ya puso en marcha la maquinaria para coronar a un nuevo rey: Mohamed Salah.

Según información reciente revelada por el diario británico Mirror, la situación actual de CR7 aceleró los planes de los jeques, quienes ven en el delantero del Liverpool al heredero ideal del trono mediático. El reporte indica que, gracias al vacío que dejaría el 'Comandante', el egipcio tendría sobre la mesa una oferta capaz de triplicar su sueldo actual, convirtiéndolo en la cara visible del proyecto deportivo más ambicioso de la década. Salah, consciente de este interés, no cerró la puerta y, aunque su prioridad es competir hoy al máximo nivel, el "ruido" de los petrodólares suena cada vez más fuerte en su entorno.

CRISTIANO RONALDO VS AL NASSR: TENSIÓN AL LÍMITE

La relación entre Cristiano Ronaldo y la directiva del Al Nassr entró en una fase crítica de deterioro. El astro portugués expresó su profunda molestia por la política de fichajes del club, argumentando que no se reforzaron al mismo nivel que sus rivales directos por el título. Esta inconformidad llevó al jugador a "borrarse" de varios partidos, una señal de protesta que no cayó nada bien en las altas esferas de la liga.

Cristiano Ronaldo sigue en problemas con el Al Nassr. REUTERS

Lejos de ceder ante la presión de su máxima figura, la Saudi Pro League envió un mensaje contundente y nítido: ningún jugador, por más influyente o histórico que sea, dicta la estrategia global de la competición. Los directivos aclararon que cada club decide de forma independiente, trazando una línea de autoridad que dejó a Ronaldo en una posición incómoda. Este choque de trenes sembró dudas legítimas sobre su continuidad, creando el escenario perfecto para buscar un relevo generacional inmediato.

SALAH Y EL CONTRATO MULTIMILLONARIO QUE LO ESPERA

En medio de este torbellino, la figura de Mohamed Salah emergió como la solución perfecta. A sus 33 años, el atacante de los 'Reds' mantiene un nivel de élite que seduce a los inversores árabes no solo por lo deportivo, sino por lo cultural. Arabia Saudita ve en él al ícono global definitivo: un ídolo musulmán, con cifras descomunales y un impacto que trasciende el futbol.

Mohamed Salah dominando el balón. REUTERS

Los números del egipcio respaldan la apuesta millonaria. La temporada pasada registró 34 goles y 23 asistencias en 52 partidos, acumulando más de 4,400 minutos de "vuelo alto". Estas estadísticas de estrella total son justo lo que el campeonato necesita para mantener sus estadios llenos y los focos encendidos. Mientras Cristiano Ronaldo protagoniza la polémica, Salah afina la puntería, sabiendo que en el horizonte se dibuja un contrato histórico que podría cambiar el mapa del deporte mundial.