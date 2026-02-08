Barcelona tampoco se salvó de la fiebre del Super Bowl... ¿querrán tener un juego próximamente?

La fiebre del Super Bowl llegó a todos los rincones del planeta Tierra y tocó fibras en otros deportes que casi siempre son los que paralizan a todos.

En esta ocasión de domingo especial, el Futbol Club Barcelona estuvo atento a lo que sucedía a miles de millas de distancia en San Francisco California y a una hora atípica para ellos.

Pasada la media noche para los españoles, comenzaron a disfrutar del gran evento del Futbol Americano de la NFL no sin antes avisar que estaban atentos a todo lo que sucedía.

PEDRI Y RAPHINHA AL ESTILO NFL

El equipo Culé avisó que desde el club iban a estar atentos a lo que sucediera en el juego entre Seahawks y Patriots. De una forma peculiar dieron el banderazo a su publicación con dos jugadores refernetes del primer equipo: Pedri y Raphinha.

Ambos, el español y el brasileño, salieron en una imagen con los colores bluagranas, pero vestidos con equipación de futbol americano. Con las hombreras y el casco mientras se comentaba que era una noche especial para los aficionados del Barca.

Esto demuestra el alcance que ha tenido la NFL en todo el mundo y particularmente en España, donde por primera vez tuvieron un juego oficial en 2025.

NFL TRASPASA LA FRONTERA ESPAÑOLA

LA NFL en su globalización ha ido rompiendo fronteras. Así como lo hizo ya en Londres, Inglaterra o en Alemania, en noviembre de 2025 por primera vez llegó a España para instalarse en el estadio Bernabéu en Madrid.

Tras la temporada 2026 de la NFL, se habrán jugado un total de 70 partidos fuera de Estados Unidos. X: @NFLFrance y @MundoNFL

La excelente entrada y el interés masivo desde días previos demostraron que a los españoles les gusta mucho este deporte, aunque no sea familiar para ellos. En esa histórica ocasión, Delfines de Miami y Commanders de Washington ofrecieron un aceptable partido y quedaron todos satisfechos.

El éxito que tuvieron puede traducirse en que este 2026 volverá a realizarse el Bernabéu Game, pero con esta publicación, tal vez Barcrelona esté guiñando el ojo para tener juegos en un futuro en esa ciudad.