Con Keylor Navas como héroe, Pumas rescata empate ante Xolos y mantiene el invicto en Liga MX

Los Pumas de la UNAM vino de atrás en una cancha complicada y rescató un empate 1-1 ante Club Tijuana en el Estadio Caliente, resultado que le permite mantenerse invicto en el Clausura 2026 tras ocho jornadas disputadas en la Liga MX.

El duelo correspondiente a la Jornada 8 dejó emociones, postes y un cierre dramático que tuvo como figura al arquero universitario.

El conjunto auriazul no se intimidó ante la cancha sintética del cuadro fronterizo y generó peligro desde los primeros minutos. Robert Morales tuvo la más clara, pero el paraguayo no logró definir frente al arco.

Cuando mejor se veía Pumas, llegó el golpe de los locales. Al minuto 40, en una jugada de pizarrón, Ramiro Árciga aprovechó un tiro libre retrasado en diagonal y, con potente disparo desde fuera del área, venció a Keylor Navas para el 1-0.

La respuesta universitaria fue inmediata. Apenas 10 minutos después, Robert Morales estrelló su remate en el poste derecho tras superar a Toño Rodríguez. En el rebote apareció Juninho, quien empujó el balón al fondo para decretar el 1-1 antes del descanso.

Para la parte complementaria, Pumas mantuvo la intensidad. Pedro Vite estuvo cerca de firmar un golazo con un potente disparo que se estrelló en el travesaño. Después, Álvaro Angulo desperdició otra clara dentro del área.

Cuando el partido agonizaba, apareció la figura de Keylor Navas. El arquero costarricense salvó a los universitarios con una atajada a quemarropa tras un remate de cabeza, evitando la derrota en el último suspiro.

Con este resultado, Pumas llegó a 16 puntos y se coloca momentáneamente en la segunda posición de la tabla general, manteniendo el invicto en el Clausura 2026.

Por su parte, Xolos se quedó en el décimo puesto con nueve unidades, aún en zona de pelea por puestos de clasificación.