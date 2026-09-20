Mourinho explota contra el arbitraje tras perder el derbi: “El silbante no pudo con la presión”

José Mourinho no se guardó nada después de la derrota del Real Madrid por 2-1 ante el Atlético de Madrid y lanzó fuertes críticas contra el arbitraje de Miguel Ángel Ortiz Arias y la actuación del VAR.

El técnico portugués cuestionó varias decisiones tomadas durante el derbi madrileño y consideró que el arbitraje terminó condicionando el desarrollo del encuentro, especialmente después de la expulsión de Dean Huijsen en el segundo tiempo.

Llevo aquí tres meses y no quiero ir en esta dirección, pero dos rojas contra el Elche, después ganamos, dos rojas hoy. Ya es un poco más difícil. Un pobre árbitro que solo ha hecho partidos pequeñitos y el del VAR que tiene una historia con el Madrid pues el pobre ha venido aquí y no ha podido con la presión. Enhorabuena al Comité de designación arbitral”, señaló Mourinho tras el encuentro.

Mourinho cuestiona la designación del arbitraje del derbi

El entrenador del Real Madrid también aseguró que hubo acciones durante el partido en las que, desde su perspectiva, el Atlético de Madrid debió recibir sanciones más severas.

Mourinho puso especial énfasis en la designación de Ortiz Arias para el derbi y recordó que, según él, la identidad del árbitro ya era conocida dentro del club antes de que se hiciera oficial.

Ha sido todo muy extraño. Lo primero es que una semana antes del partido ya se sabía quién es el árbitro, cuando se sabe 24 horas antes. En este caso ha sido una semana antes”, afirmó.

Reclama “igualdad de condiciones”

El estratega portugués también recordó otras decisiones arbitrales que, en su opinión, han perjudicado al Real Madrid durante las primeras jornadas de LaLiga.

El gol anulado a Osasuna es para reír, el penalti en San Sebastián es para reír, y el penalti del Barcelona es para reír...”, expresó el técnico madridista.

Mourinho dejó claro que su objetivo es pelear por las primeras posiciones del campeonato español, pero reclamó que su equipo pueda competir, según sus palabras, “en igualdad de condiciones”.

Obviamente queremos ir primeros, no segundos, terceros o cuartos, y tener más puntos de los que tenemos, pero en condiciones normales esto no es cómo empieza sino cómo acaba”, concluyó.

Las declaraciones de Mourinho llegaron después de un partido en el que el Real Madrid jugó con un hombre menos desde el minuto 52, cuando Dean Huijsen fue expulsado tras una falta sobre Giuliano Simeone que además derivó en el penalti convertido por Alejandro Grimaldo.

Posteriormente, Jonathan David marcó el 2-0 para el Atlético, mientras que Antonio Rüdiger descontó al minuto 89 para el conjunto blanco, que finalmente no pudo evitar la derrota en el derbi madrileño.