Real Madrid pierde a Courtois: Se confirma lesión y baja de mes y medio

Las alarmas en el Real Madrid han pasado de la preocupación a la confirmación de una baja sensible luego de que el equipo informó este jueves que su portero titular, Thibaut Courtois, estará fuera de actividad durante aproximadamente seis semanas tras confirmarse la gravedad de las molestias físicas sufridas en el partido de la Champions League.

A través de un comunicado oficial en su página web, el club merengue detalló que, tras las pruebas realizadas por los Servicios Médicos, al guardameta belga se le ha diagnosticado una “lesión muscular en el recto anterior del cuádriceps derecho”.

El origen: Una apuesta arriesgada en el Etihad

El infortunio de Courtois comenzó durante el calentamiento del partido de vuelta de los octavos de final de la Champions League contra el Manchester City. A pesar de sentir un "pinchazo" muscular antes del silbatazo inicial, el belga decidió disputar el encuentro tras una evaluación rápida con el cuerpo médico.

Sin embargo, lo que parecía ser una molestia manejable obligó a realizar el cambio en el descanso. Con el marcador empatado 1-1 y el City con un hombre menos, el cuerpo técnico optó por no correr más riesgos y dio entrada a Andriy Lunin. Lamentablemente, el esfuerzo de esos 45 minutos terminó por agravar la situación, derivando en la rotura muscular confirmada este jueves mediante una resonancia magnética. Esto lo dejará fuera con el pronóstico más optimista de regresar en mayo.

Con este panorama, la responsabilidad de resguardar la portería recae nuevamente en Andriy Lunin. El portero ucraniano ha tenido una participación marginal en la actual campaña, sumando apenas cuatro partidos entre Champions y Copa del Rey.

Calendario: Los duelos que se pierde Thibaut Courtois

La ausencia de Courtois coincide con el tramo más crítico de la temporada, donde el Real Madrid se juega la vida en dos frentes. De cumplirse los plazos, "Tibu" se ausentará en un mínimo de siete compromisos: