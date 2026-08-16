Real Madrid de Mourinho aplasta al Schalke y llega encendido para el inicio de LaLiga

El nuevo Real Madrid de José Mourinho empieza a encontrar su forma. Todavía es pretemporada, pero los blancos ya dejaron una advertencia antes de que llegue lo verdaderamente importante al golear 3-0 al Schalke y con ello cerrar su preparación con una actuación que combinó contundencia, buen futbol y señales alentadoras.

¿Cómo llegó el primer gol?

Kylian Mbappé tardó apenas seis minutos en aparecer. Un pase retrasado de Ron Schallenberg terminó convertido en un regalo para el francés, que robó la pelota, enfrentó a Loris Karius y definió con un disparo raso para inaugurar su cuenta del curso.

El gol liberó al Madrid y también permitió que Mourinho comenzara a mostrar algunas de las piezas que quiere convertir en protagonistas. Bernardo Silva tomó el control de la construcción junto a Federico Valverde, mientras Arda Güler tuvo libertad para jugar más cerca del último tercio y asumir el papel de lanzador. El turco volvió a demostrar por qué genera tanta expectativa. De sus pies salió el tiro de esquina que Dean Huijsen convirtió en el segundo gol al minuto 20. Güler puso el balón con precisión y el central apareció en el área para ampliar una ventaja que el Madrid ya había hecho merecer.

El Schalke intentó presionar arriba, pero esa decisión terminó favoreciendo al equipo español. El Madrid encontró espacios para salir con combinaciones rápidas y durante buena parte del primer tiempo manejó el partido sin permitir que el regreso del conjunto alemán a la Bundesliga se convirtiera en una amenaza.

Cuando el Schalke consiguió acercarse al área, encontró a una defensa que impuso condiciones. Konaté fue una de las figuras de la zaga y sostuvo la portería de un equipo que terminó el primer tiempo con una ventaja cómoda.

Mourinho aprovechó la segunda mitad para mover prácticamente todo su tablero. Entraron Lunin, Rüdiger, Camavinga y otros jugadores para mantener la intensidad, mientras el Schalke adelantaba todavía más sus líneas en busca de una reacción.

El golpe definitico

Álvaro Carreras recibió por la izquierda y colocó un centro medido al segundo poste. Carlos Espí atacó el espacio y conectó un cabezazo preciso para marcar el 3-0. Otro de los jóvenes de la plantilla respondió cuando tuvo la oportunidad y confirmó que Mourinho tiene alternativas para repartir minutos.

Carlos Espi cerró la cuenta para el Real Madrid REUTERS

La jonada también dejó el debut oficial de Bruno Guimarães con el Real Madrid. El brasileño fue titular con el número 39, aunque tuvo que abandonar el campo al descanso por molestias en el muslo. En la segunda mitad también apareció Andriy Lunin, quien dejó su lugar en los minutos finales a Illia Voloshyn, guardameta ucraniano de 19 años que llegó al futbol español después de salir de su país.

Más allá del resultado, el Madrid consiguió lo que buscaba en su último partido de preparación con ritmo, confianza y una idea cada vez más reconocible. Mbappé marcó, Huijsen volvió a aparecer, Güler tomó protagonismo y Espí aprovechó su oportunidad.

El Real Madrid se presentará en LaLiga el miércoles 26 de agosto frente a la Real Sociedad. Antes, el sábado 22, visitará al Espanyol en la segunda jornada. El calendario oficial pondrá a prueba lo que el equipo de Mourinho mostró en Alemania.