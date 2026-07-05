Vinicíus Jr reveló por qué Bruno Guimarães tiró el penal de Brasil

Vinícius Jr reveló el por qué Bruno Guimarães tiró el penal, que a la postre falló y que fue decisivo en la eliminación de la selección de Brasil en el Mundial 2026, luego de caer 1-2 ante Noruega con doblete de Erling Haaland.

El cobro del mediocampista fue atajado por el portero Orjan Nyland, cuando el partido iba 0-0 en el Metlife Stadium en Nueva Jersey.

Vinícius Jr afirmó que nunca se ha escondido Reuters

“El míster decide de antemano quién va a tirar. Él eligió a Bruno. Yo nunca he sido vanidoso, nunca quise ser el máximo goleador de la competición y por eso fue Bruno quien tiró. Él ejecuta mejor los penaltis que yo, y por eso el míster lo eligió a él”, indicó Vinícius Jr.

El delantero del Real Madrid destacó que nunca ha rehuido de su responsabilidad.

“Mucha gente va a decir que no quise, pero nunca me he escondido. Lanzo los penaltis en el Real cuando el entrenador me elige. Tenemos que prepararnos mejor para el próximo Mundial y los próximos partidos”, añadió.

Vinícius pidió disculpas a la afición de Brasil Reuters

Vinícius Jr admitió que un 5 de julio de 2026 quedará marcado para siempre en Brasil y lo calificó como “muy triste” y un golpe duro.

“Ahora toca seguir, no hay mucho que hacer, solo pedir disculpas a nuestra afición, que una vez más creyó en nosotros. Lamentablemente el futbol es así, no siempre vamos a ganar. Sé que llevamos tanto tiempo sin vencer, el pueblo quiere recuperar la alegría, pero no fue esta vez”, apuntó.