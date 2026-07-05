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Vinicíus Jr reveló por qué Bruno Guimarães tiró el penal de Brasil

El delantero Vinícius Jr confesó que nunca ha sido vanidoso y la decisión vino de Carlo Ancelotti

Por: Arturo López

Vinicíus Jr reveló por qué Bruno Guimarães tiró el penal de Brasil
Vinicíus Jr reveló por qué Bruno Guimarães tiró el penal de BrasilReuters

Vinícius Jr reveló el por qué Bruno Guimarães tiró el penal, que a la postre falló y que fue decisivo en la eliminación de la selección de Brasil en el Mundial 2026, luego de caer 1-2 ante Noruega con doblete de Erling Haaland.

El cobro del mediocampista fue atajado por el portero Orjan Nyland, cuando el partido iba 0-0 en el Metlife Stadium en Nueva Jersey.

Vinícius Jr afirmó que nunca se ha escondido
Vinícius Jr afirmó que nunca se ha escondidoReuters

“El míster decide de antemano quién va a tirar. Él eligió a Bruno. Yo nunca he sido vanidoso, nunca quise ser el máximo goleador de la competición y por eso fue Bruno quien tiró. Él ejecuta mejor los penaltis que yo, y por eso el míster lo eligió a él”, indicó Vinícius Jr.

El delantero del Real Madrid destacó que nunca ha rehuido de su responsabilidad.

“Mucha gente va a decir que no quise, pero nunca me he escondido. Lanzo los penaltis en el Real cuando el entrenador me elige. Tenemos que prepararnos mejor para el próximo Mundial y los próximos partidos”, añadió.

Vinícius pidió disculpas a la afición de Brasil
Vinícius pidió disculpas a la afición de BrasilReuters

Vinícius Jr admitió que un 5 de julio de 2026 quedará marcado para siempre en Brasil y lo calificó como “muy triste” y un golpe duro.

“Ahora toca seguir, no hay mucho que hacer, solo pedir disculpas a nuestra afición, que una vez más creyó en nosotros. Lamentablemente el futbol es así, no siempre vamos a ganar. Sé que llevamos tanto tiempo sin vencer, el pueblo quiere recuperar la alegría, pero no fue esta vez”, apuntó.

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