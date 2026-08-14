Mbappé se compromete a ganar título con el Real Madrid

Tuvo una presentación ante 80 mil espectadores. Fue el fichaje más sonado en el 2024 que se hizo oficial el 3 de junio de ese año, pero han pasado ya 2 temporadas desde que Kylian Mbappé fichó con el Real Madrid, proveniente del París Saint Germain.

El delantero francés recién concluyó su participación con la Selección de Francia, donde alcanzaron la fase de Semifinales pero fueron eliminados por la selección de España 2-0.

Ahora, a sólo unos días de que arranque la temporada del futbol español, el delantero de 27 años reconoce que tiene metas pendientes por cumplir con el cuadro blanco.

Era un sueño el venir aquí. Es todavía un sueño el estar aquí cada día y tener la oportunidad. Soy un chico que sabe disfrutar el presente, de estar aquí en el presente. Yo sé la suerte que tengo de estar aquí, pero ahora hay que ganar”, mencionó el francés, para los canales de Telemundo.

¿Cuándo volverá a ver acción el Real Madrid y Mbappé?

Este fin de semana comenzará La Liga, sin embargo, el Real Madrid no tendrá actividad, debido a los descansos que fueron concedidos a los equipos que más jugadores tuvieron en la pasada Copa del Mundo.

El primer duelo para el Real Madrid será hasta el 26 de agosto, contra la Real Sociedad, en el Santiago Bernabéu.