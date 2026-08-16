¿Jugará Víctor Dávila en el América? Esto es lo que sabemos

Víctor Dávila todavía tiene una puerta abierta para continuar con América, aunque su futuro en el club no está definido.

El delantero chileno no fue registrado inicialmente por las Águilas para las competencias que disputan actualmente, debido a que continúa recuperándose de la ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha que sufrió durante el Clausura 2026.

Sin embargo, el escenario podría cambiar en las próximas semanas. De acuerdo a reportes, América podría registrar a Dávila si la directiva no consigue concretar los refuerzos ofensivos que busca para completar su plantilla.

América todavía busca dos refuerzos

La prioridad de la directiva azulcrema continúa siendo fortalecer el ataque.

El club busca específicamente un centro delantero y un extremo por derecha, por lo que la situación de Dávila está directamente relacionada con lo que suceda en el mercado de fichajes.

Si las Águilas no logran cerrar esas incorporaciones, la opción de registrar al chileno tomaría fuerza para el resto del Apertura 2026.

Por ahora, el regreso de Dávila no es una prioridad para el club. Incluso, América analiza alternativas en distintas ligas para encontrarle acomodo al atacante, quien todavía tiene contrato con la institución hasta el verano de 2027.

Dávila ya trabaja con el equipo

Mientras se define su futuro, Víctor Dávila trabaja de manera regular con el plantel y se ha integrado a la dinámica del nuevo cuerpo técnico.

El atacante realizó la pretemporada con el equipo en España y también acompañó a las Águilas durante la primera fase de la Leagues Cup en Estados Unidos.

Aunque todavía no está disponible para competir, su presencia dentro de la dinámica del grupo abre la posibilidad de que pueda reincorporarse al equipo una vez que reciba el alta médica.

¿Cuándo podría volver?

El principal obstáculo para su regreso es precisamente su recuperación.

Dávila sufrió la ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha durante un partido de Liga MX disputado en marzo pasado.

De acuerdo con el pronóstico del cuerpo médico del América, al chileno todavía le resta alrededor de un mes de rehabilitación antes de recibir el alta.

Si cumple con los tiempos establecidos, estará cerca de completar seis meses fuera de actividad desde que sufrió la lesión.

El mercado decidirá su futuro

Así, el futuro de Víctor Dávila en América dependerá de dos factores: su recuperación y los movimientos que consiga concretar la directiva.

El chileno todavía puede terminar jugando con las Águilas en el Apertura 2026, pero para que eso suceda primero tendría que recibir el alta y, sobre todo, que América no encuentre en el mercado las piezas ofensivas que actualmente busca.

Con poco más de dos semanas restantes en la ventana de transferencias, la historia de Dávila con América todavía no está definida.