Arsenal arrasa al Machester City y levanta la Community Shield,  el primer trofeo de la temporada

El Arsenal no esperó a que comenzara la Premier League para lanzar su mensaje. Lo hizo en Cardiff, con un trofeo en juego y frente a un Manchester City que estrenaba proyecto, entrenador y expectativas. Los Gunners fueron superiores de principio a fin y se impusieron 3-0 para conquistar la Community Shield, el primer título oficial de la temporada inglesa.

Riccardo Calafiori necesitó apenas 23 segundos para romper el partido. El italiano aprovechó una pelota al espacio y puso al Arsenal por delante antes de que el City pudiera acomodarse en el Principality Stadium. Fue el inicio de una tarde en la que el equipo de Mikel Arteta jugó con una velocidad que su rival nunca consiguió igualar.

El segundo golpe llegó al minuto 28. Kai Havertz apareció dentro del área y conectó un centro para superar a Gianluigi Donnarumma, quien hacía su debut oficial con el Manchester City. El italiano tuvo intervenciones importantes después, pero ya había recibido dos golpes que marcaron el rumbo de la final.

Arsenal no baja la intensidad

Apenas comenzó la segunda mitad, Martin Odegaard convirtió el tercero. Christos Tzolis, uno de los nuevos rostros del proyecto de Arteta, volvió a aparecer como asistente y encontró al capitán, que definió para poner el 3-0 y sentenciar una final que ya tenía dueño.

Martin Odegaard celebra el tercer tanto del equipo de Londres. AFP

Arsenal lució más rápido, más coordinado y con mayor ritmo competitivo. El City generó algunas oportunidades a través de Phil Foden y Erling Haaland, pero David Raya respondió cada vez que fue exigido y terminó con la portería en cero.

Para Enzo Maresca, el estreno al frente del Manchester City terminó de la peor manera. El italiano comenzó oficialmente su etapa con una derrota contundente y frente a uno de los principales rivales que tendrá en la lucha por la Premier League.

Para Arteta, en cambio, fue exactamente el comienzo que quería.

El Arsenal levantó la Community Shield y consiguió un trofeo que no define una temporada, pero sí puede cambiar el estado de ánimo con el que un equipo entra a ella. Después de varios años intentando acercarse al dominio que el City ejerció en Inglaterra, los Gunners comenzaron el nuevo curso demostrando que están preparados para competirle de frente.

La Premier League será otra historia y tendrá un calendario mucho más largo, pero el Arsenal ya consiguió algo que el resto tendrá que esperar: comenzar la temporada con una copa en las manos. Y lo hizo pasando por encima del City.