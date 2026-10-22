Real Madrid levanta boicot y asistirá a la ceremonia del Balón de Oro 2026

Se acabó el boicot merengue y el Balón de Oro se acerca a la capital de España. La mañana de este miércoles L'Équipe dio a conocer que luego de dos años sin su presencia, Real Madrid volverá a asistir a la ceremonia del Balón de Oro, galardón que se entregará el próximo lunes 26 de octubre en Londres, Inglaterra.

Esta noticia pese a que va más allá de lo deportivo causó impacto en todo el mundo del futbol, pues la institución blanca llevaba dos años rechazando cualquier tipo de invitación y sin ningún miembro del club en la ceremonia, ya se jugador, cuerpo técnico o directivo.

¿Por qué Real Madrid se negaba a asistir al Balón de Oro?

Para conocer el origen de ese boicot merengue nos tenemos que remontar al 28 de octubre del 2024, fecha exacta en la que Rodri, entonces jugador del Manchester City, recibió el Balón de Oro como mejor jugador del mundo de aquel año. ¿El problema? Vinícius Jr.

Esta temporada el brasileño llegaba como favorito a quedarse con el galardón y todo apuntaba a que así sería, inclusive el jugador del Real Madrid tenía planeado viajar con toda una numerosa delegación de familia y amigos para los festejos postgala. Sin embargo, todo cambió en cuestión de minutos.

En las primeras horas del día el periodista italiano Frabrizio Romano reveló que el ganador del Balón de Oro 2024 sería nada más y nada menos que Rodri. Esto causó enojo en el jugador y todo el Real Madrid, quienes tomaron la noticia como un ‘fraude’ y en forma de protesta decidieron cancelar de última hora su asistencia.

Al año siguiente Vinícius Jr. y Kylian Mbappé volvían a estar nominados, pero al no tener ninguno posibilidades reales de ganar el premio, Real Madrid decidió de nueva cuenta no asistir a la ceremonia.

Rodri con el Balón de Oro. (Reuters)

¿Mbappé, posible ganador del Balón de Oro 026?

Con la confirmación del Real Madrid a la ceremonia de este año comienzan a surgir rumores sobre que el posible ganador del Balón de Oro sería Kylian Mbappé, pues de no ser así el club merengue se habría negado a asistir como en las últimas dos ediciones.

Hasta el día de hoy no se ha revelado el ganador, pero sin duda que Kylian Mbappé es junto con Lamine Yamal uno de los favoritos a llevarse el galardón, pero habrá que esperar hasta el próximo lunes para saber el resultado.