Piden analizar sanción a Javier Tebas; éste responde con dureza

Javier Tebas, presidente de LaLiga, podría ser sancionado, después de que el Consejo Superior de Deportes español (CSD) elevara una petición al Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) para ver si considera como infracción el haber comparado los métodos de comunicación del Real Madrid con los del ministro de propaganda nazi, Joseph Goebbels.

El pasado 16 de octubre, el presidente de LaLiga realizó la publicó en redes sociales. Ese mismo día, el Real Madrid pidió su dimisión inmediata y señaló que sus conductas suponen una “falta de neutralidad, respeto e imparcialidad incompatible con sus responsabilidades institucionales”.

Javier Tebas responde con dureza a la solicitud del CSD Reuters

“Actuando de oficio y en el ejercicio de sus competencias, el CSD solicitó al TAD, un órgano colegiado que es independiente en sus actuaciones, que aprecie si en esa manifestación existen indicios o no de una posible vulneración del artículo 76.4.b de la Ley 10/1990 del Deporte, que considera infracciones graves 'los actos notorios y públicos que atenten a la dignidad o decoro deportivos'”, indicó el CSD.

Ante ello, Tebas respondió con dureza con otra publicación en redes sociales y criticó al presidente del CSD, José Manuel Rodríguez Uribes, de que no haya realizado ningún reproche a las acusaciones del Real Madrid contra la patronal.

“Pero hay un silencio que llama especialmente la atención. No hemos oído al secretario de Estado para el Deporte ni a los altos responsables del CSD una sola palabra de reproche ante las acusaciones que los dirigentes del Real Madrid y su televisión —que, conviene recordarlo, emite al amparo de una licencia pública— lanzan contra LaLiga y el arbitraje: corrupción, competición adulterada, ligas que les ‘han robado’”, señaló.

Asimismo, en su mensaje explicó que su publicación “distinguía expresamente entre técnicas de propaganda e ideología. Esa precisión figuraba en el texto desde el primer momento. El TAD tendrá que valorar lo que realmente escribí, con su contenido completo y su contexto. Y, si llega el caso, también los tribunales”, avanzó.