Louis van Gaal asegura que a la UEFA solo le importa el dinero

Este jueves, Louis van Gaal lanzó una fuerte crítica contra la UEFA por el nuevo formato de la Champions League, al asegurar que ya no premia la competitividad entre clubes. Asimismo, señaló a la federación por priorizar las ganancias económicas por encima del bienestar de los jugadores.

El entrenador neerlandés tachó de poco serio el sistema de competición actual de la UEFA Champions League, al considerar que el torneo ha perdido prestigio debido al aumento de clubes participantes.

Es ridículo que la UEFA haya ideado un formato de competición así. Hoy en día hasta Jan Doedel puede participar. La UEFA solo piensa en ganar dinero. Es un mundo corrupto”, declaró en una entrevista para NOS.

Van Gaal considera que el aumento de partidos no mejora la UEFA Champions League bajo ningún parámetro. Desde su perspectiva, la competición debería priorizar la calidad de los enfrentamientos con menos equipos.

Se llama la Champions League, ¿no? Los mejores equipos tienen que participar en ella. Así hay menos diferencia de nivel y, por tanto, menos goles, pero los partidos serían de mayor nivel y habría mucho mejor futbol”.

Para Van Gaal, la nueva Champions League merma la recuperación de los jugadores

El nuevo formato trajo consigo la ampliación del torneo, de 32 a 36 equipos participantes durante la fase de liga, lo que tiene como consecuencia una mayor carga de partidos. Ahora, bajo el formato suizo, los equipos disputan entre seis y ocho encuentros más que en la edición anterior.

De acuerdo con múltiples estudios sobre el descanso de los futbolistas, el aumento de partidos de la Champions League incrementa las probabilidades de sufrir lesiones, ya que, además de disputar la UCL, los jugadores participan en torneos locales, lo que reduce su tiempo de descanso.

Una de las soluciones que propone Louis van Gaal es cambiar el formato de competición, como se hace en el hockey sobre hielo, donde los torneos se organizan por niveles de calidad: A, B y C. Desde su perspectiva, dichos cambios reducirían las diferencias competitivas entre los equipos y, además, disminuiría la carga física para los jugadores.