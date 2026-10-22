Pumas homenajeará a Hugo Sánchez por los 50 años de su debut 

Pumas rendirá homenaje a Hugo Sánchez este sábado 24 de octubre, durante su partido ante Tigres, correspondiente a la jornada 14 del Apertura 2026.

El club anunció a través de sus redes sociales el reconocimiento para conmemorar los 50 años del debut profesional de una de las figuras más importantes de su historia.

El encuentro en el Estadio Olímpico Universitario tendrá un significado especial, ya que Sánchez disputó su primer partido en la Primera División ante Tigres.

¿Cómo fue el debut de Hugo Sánchez?



La historia de Hugo Sánchez en el futbol mexicano comenzó el 23 de octubre de 1976, cuando Pumas visitó a Tigres en el Estadio Universitario de Monterrey, durante la temporada 1976-1977.

Con 18 años, el delantero ingresó al terreno del juego al minuto 25, en sustitución del brasileño Geraldo Cándido. El encuentro concluyó con una victoria de 1-0 para el conjunto universitario, gracias a un gol de Evanivaldo Castro, conocido como Cabinho.

Ese partido marcó el inicio de una carrera que llevó al atacante mexicano a destacar en el futbol nacional y europeo. Su capacidad goleadora lo convirtió en uno de los referentes de Pumas antes de dar el salto al futbol español en el equipo de Atlético de Madrid, donde alcanzó reconocimiento internacional.

Cincuenta años después, el calendario vuelve a reunir a ambos equipos, ahora en Ciudad Universitaria. El duelo del sábado tendrá así un componente especial para recordar el inicio de la trayectoria profesional de Sánchez.

Los títulos de Hugo Sánchez

Durante su primera etapa como jugador universitario, Sánchez conquistó dos títulos de Liga, en las temporadas 1976-1977 y 1980-1981. En 1980 ganó la Copa de Campeones de la CONCACAF con el conjunto auriazul.

Su carrera continuó en España, donde jugó con el Atlético de Madrid y el Real Madrid. Con el equipo merengue se consolidó como uno de los delanteros más destacados de su época y conquistó cinco veces el trofeo Pichichi, que reconoce al máximo goleador de la Primera División española.

Su vínculo con Pumas no terminó con su etapa como futbolista; en 2004 regresó como director técnico y condujo al equipo al bicampeonato de torneos cortos, al ganar el Clausura y el Apertura de ese año.

De esta manera, Sánchez consiguió títulos con la institución universitaria, tanto como jugador y entrenador, un legado que forma parte de la historia del club. Este sábado recordará sus cinco décadas de trayectoria desde aquel debut ante Tigres, el rival que volverá a enfrentar a Pumas en una fecha especial.