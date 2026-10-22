Rodrigo Huescas vuelve a la titularidad en el empate del Copenhague ante Estrella Roja

Casi 13 meses después, Rodrigo Huescas volvió a ser titular con el FC Copenhague en el empate 2-2 ante el Estrella Roja de Belgrado, correspondiente a la segunda jornada de la UEFA Conference League. El mexicano disputó 62 minutos por la banda derecha.

El entrenador Bo Svensson incluyó al lateral en la alineación inicial, un paso importante en su regreso a la actividad después de la lesión sufrida en 2025. Su última titularidad había sido el 1 de octubre de ese año, cuando enfrentó al FK Qarabağ Agdam en la fase de liga de la UEFA Champions League.

Huescas vuelve al once inicial tras superar su lesión

La rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha que sufrió Huescas en aquel encuentro lo alejó de las canchas durante un largo periodo. Más de un año después, el mexicano volvió a comenzar un partido con el conjunto danés y participó durante 62 minutos en una visita que terminó con reparto de puntos.

El regreso se produjo en un encuentro en el que el Copenhague tuvo que reaccionar después de perder la ventaja inicial. Al minuto 29, Felix Beijmo envió un centro al área que buscaba a un rematador visitante, pero el defensor Matej Gaštarov intentó despejar y terminó enviando el balón a su propia portería para el 1-0.

La respuesta del Estrella Roja llegó cinco minutos después. Timi Max Elšnik recibió la disparó desde fuera del área y colocó el balón en la esquina superior izquierda, con lo que igualó el marcador para el conjunto serbio.

Antes del descanso, los locales consiguieron darle la vuelta al resultado. Al minuto 41, Vasilije Kostov disparó desde la esquina izquierda del área grande, el balón pegó en el travesaño y terminó dentro de la portería para establecer el 2-1.

Copenhague rescata el empate y conserva el invicto

El equipo de Huescas necesitó esperar hasta la segunda mitad para recuperar la igualdad. Al minuto 70, Maher Carrizo disparó desde tres cuartos de campo y venció al guardameta Matheus Lima Magalhães para establecer el 2-2 definitivo.

Con ese tanto, el Copenhague evitó la derrota en su visita a Belgrado y sumó un punto en la segunda jornada del torneo. El empate también permitió al conjunto danés mantener su condición de invicto en la Conference League, después de haber comenzado la competición con una victoria ante el Braga.

El equipo del mexicano llegó a cuatro puntos y se colocó entre los primeros 10 lugares de la clasificación general. El formato establece que los ocho primeros avanzan directamente a los octavos de final, mientras que los equipos ubicados entre las posiciones nueve y 24 deben disputar una ronda de playoff para buscar su lugar en esa instancia.