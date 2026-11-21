Rayados hizo la épica en Ciudad Universitaria. A pesar de haber jugado con uno menos tras la expulsión de Carlos Salcedo, el conjunto regio se fajó y venció 0-2 Pumas con un doblete de Luca Orellano. Además de ganar con 10 futbolistas, el conjunto que dirige Matías Almeyda se metió de último momento a la Liguilla del futbol mexicano.

Por un lado, Pumas ya llegaba eliminado al partido tras las victorias de León y Pachuca. Justamente estos resultados obligaban a que Monterrey sacara los tres puntos para regresar a lugares de Fase Final. Y aunque por un momento parecía que se esfumaban sus posibilidades, el extremo argentino los metió con un par de goles heroicos.

¿Cómo fue la victoria de Rayados sobre Pumas?

En el primer tiempo, ningún equipo jugó con la intensidad necesaria para abrir la pizarra. Y aunque hubo un gol anulado para Pumas, la realidad es que ambas escuadras no tenían claridad en ataque. Sin embargo, el partido se comenzó a abrir en la segunda parte con los cambios y algunas jugadas puntuales.

Para el segundo tiempo, Matías Almeyda mandó al terreno de juego tanto a Jorge Rodríguez como Luca Orellano en busca de conseguir la victoria. Estos cambios habían tenido impacto positivo en el ataque de la Pandilla, pues poco a poco comenzaban a generar acciones de peligro cerca del arco rival. Pero en un lapso de cinco minutos, las cosas se desmoronaban para Monterrey.

Al minuto 53, Carlos Salcedo fue amonestado y al 58’ recibió la segunda amarilla, por lo cual terminó por ser expulsado. Tras esto, Pumas tomó el control del juego y comenzó a atacar constantemente el arco de Monterrey. Incluso, estuvo cerca de abrir el marcador, pues Uriel Antuna y Álvaro Angulo remataron de manera peligrosa a puerta.

Pero una jugada individual cambió el rumbo del juego. Al minuto 74, Luca Orellano, quien entró de campo para la parte complementaria, marcó un golazo de antología. Tras recibir en la banda derecha, el extremo argentino recortó hacia el centro y desde fuera del área remató a segundo poste. Su tiro, que fue directo al ángulo, dejó a Keylor Navas quieto y sin posibilidades de atajarlo.

Tras esto, Monterrey intentó replegarse para mantener el resultado. Sin embargo, Álvaro Angulo fue expulsado tras una plancha en media cancha. Así, el partido quedaba en igualdad de condiciones, pues cada uno tenía ya un expulsado y quedaban 10 por equipo en el terreno de juego.

Y ya en tiempo de compensación, Luca Orellano volvió a hacerle daño a la defensa felina. En una jugada a velocidad, el extremo encaró, ingresó al área y cuando estaba frente a Keylor prácticamente en el área chica, definió con la parte interna para así poner el 0-2 definitivo que los metió a la Liguilla del Apertura 2026.