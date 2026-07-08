¡Rayados va por Erik Lira! Pagarán la millonaria cláusula de Cruz Azul

Como ya es una costumbre en Rayados fortalecer su plantel a base de billetazos, para este Apertura 2026 no sería una excepción, pese a tener un nuevo proyecto, y ahora irán por un mexicano: Erik Lira.

Bajo las órdenes de Matías Almeyda, el equipo regiomontano ha comenzado una nueva era y aunque la prioridad es gestionar un plantel competitivo, los grandes fichajes no parecen desaparecer.

Erik Lira levantó el trofeo de campeón con Cruz Azul hace unas semanas, pese a que no jugó los partidos debido a estar en concentración con la Selección Nacional. Reuters

Rayados quiere a Erik Lira y pagará su cláusula

De acuerdo a fuentes consultadas, los Rayados han puesto a Erik Lira como su principal prioridad para el Apertura 2026.

El Mundial 2026 confirmó que Lira vive un gran momento y está hecho un jugadorazo, ante ello, en Monterrey desea concretar su fichaje y reforzar su plantel con este mediocampista.

Dennis te Klose, el nuevo director deportivo de Rayados, es quien está detrás de este interés por Erik y, sabedores de que las negociaciones con Cruz Azul serán complicadas, está dispuesto a pagar su cláusula de rescisión, la cual es de 20 millones de dólares.

En caso de que Monterrey decida ir por todo por Lira y pagar su cláusula, La Máquina no podrá hacer nada y solamente esperar a que se concrete.

Erik Lira prioriza Europa, aunque no hay ofertas

Es una realidad que las grandes actuaciones de Erik Lira en el Mundial despertaron el interés de varios clubes de Europa, algo que en Cruz Azul lo saben. Sin embargo, hasta la fecha no ha habido ningún acercamiento formal para ficharlo.

La prioridad de Erik Lira es irse a Europa, si llega una oferta, en caso de que no, es muy probable que se mantenga en Cruz Azul.

Es cierto que Rayados va por todo por Lira, sin embargo, la última decisión será del mediocentro, irse al norte del país, alcanzar su sueño europeo o mantenerse en Cruz Azul.