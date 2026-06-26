Matías Almeyda ve a la Selección Mexicana en la Final del Mundial 2026: 'Hay que creer'

Matías Almeyda, director técnico de los Rayados de Monterrey, encendió la ilusión mundialista al respaldar con todo a la Selección Mexicana en la Copa del Mundo 2026. El estratega argentino aseguró que el Tri tiene la calidad para competir al tú por tú contra las potencias y exigió un cambio de mentalidad en el entorno nacional.

El dardo de Almeyda: "Hay que creer en el mexicano"

El 'Pelado' no se guardó nada y apuntó a lo más alto, señalando que México tiene los argumentos necesarios para romper la historia e instalarse en el partido por el título mundial.

El tema es si México llegara a la Final y ahí coincidimos todos, digo, hay que creer más. Yo les he dicho que hay que creer en el mexicano, porque lo pueden lograr”, manifestó Almeyda.

Almeyda sabe lo que es dirigir a jugadores mexicanos tras su paso por las Chivas Mexsport

El técnico de Rayados insistió en que más allá de los análisis tácticos o del calendario del torneo, la clave estará en la confianza interna del grupo y en la convicción de que México puede competir de tú a tú ante cualquier rival.

Alerta en Rayados por el calendario de la Liga MX

Asimismo, Almeyda advirtió que el calendario del futbol mexicano podría verse impactado por la realización del Mundial 2026, especialmente por la carga de minutos y el descanso de los jugadores que participen en la justa.

Y después no sé el tema de calendario, si de tiempo, cómo se da, pero sí va a ser todo bastante justo, porque piensen que cada jugador que va al Mundial va a necesitar sus vacaciones también”, añadió.

Almeyda se mantiene enfocado en el trabajo con los Rayados de Monterrey Rayados X

El entrenador argentino dejó claro que estos factores deberán ser contemplados por la Liga MX, aunque enfatizó que forman parte natural de un torneo de esta magnitud.