Rayados fija postura en caso Martial: “nadie está por encima del club”

Rayados de Monterrey dejó claro que el caso de Anthony Martial ya trascendió lo deportivo y se convirtió en un mensaje interno de disciplina. Sin entrar en polémicas, Luis ‘Hueso’ Reyes marcó la postura del vestidor y respaldó la decisión tomada por la directiva y el cuerpo técnico.

El defensor mexicano evitó profundizar en los detalles del conflicto, pero sí fue contundente al establecer la línea que rige dentro del equipo, donde el colectivo está por encima de cualquier individualidad.

Sabemos que nadie está por encima del club. Nosotros venimos acá a trabajar, a poner nuestro granito de arena de donde nos toca estar”, señaló Reyes, dejando claro que el grupo respalda las decisiones internas.

Además, el zaguero subrayó que se trata de un asunto ajeno a los futbolistas, por lo que el plantel se mantiene al margen mientras el caso se resuelve.

Ese es un tema que a nosotros como jugadores no nos corresponde. Es una decisión de la directiva, del cuerpo técnico, no nos queda más que respetarla”, añadió.

La situación de Martial ha llamado la atención en las últimas semanas, no solo por su ausencia en la Liga MX, sino por el contexto que rodea su separación del equipo. El delantero no juega en el torneo local desde el 14 de febrero, cuando sufrió una luxación en el hombro en el duelo ante León.

Su última aparición fue el 17 de marzo, cuando arrancó como titular en la vuelta de los octavos de final de la Concachampions ante Cruz Azul, en lo que terminó siendo su más reciente partido con minutos.

Sin embargo, el punto de quiebre habría sido un episodio disciplinario. De acuerdo con información de Iván del Ángel, reportero de FOX Sports México, todo se detonó durante el partido entre Monterrey y Chivas correspondiente a la Jornada 12 del Clausura 2026.

Durante ese encuentro en el Estadio BBVA, Martial habría interrumpido su calentamiento para atender a aficionados que le pedían autógrafos, desatendiendo indicaciones del cuerpo técnico encabezado por Nicolás Sánchez. Posteriormente, el atacante regresó a la banca y, incluso, se habría negado a ingresar al terreno de juego cuando fue requerido.

Esa conducta habría sido determinante para que el club tomara la decisión de separarlo del grupo. Desde entonces, el francés se mantiene entrenando en solitario, mientras su futuro inmediato con el equipo permanece incierto.

En medio de este escenario, Rayados busca cerrar filas de cara a la reanudación del torneo. Tras el parón por la Fecha FIFA, Monterrey volverá a la actividad en la Jornada 13, cuando reciba al Atlético de San Luis el próximo 4 de abril en el Estadio BBVA.

Más allá del desenlace del caso Martial, el mensaje dentro del club ya quedó claro: la disciplina es innegociable en el vestidor regiomontano.