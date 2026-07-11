Rayados de Monterrey: Altas, bajas, rumores, calendario y dónde ver a al equipo en el Apertura 2026

La temporada 2026-2027 de la Liga MX está por comenzar y el Club de Futbol de Monterrey afrontan un torneo con importantes cambios tanto en la directiva como en el cuerpo técnico. Después de quedarse fuera de la liguilla tras finalizar en la decimosegunda posición del torneo anterior, el objetivo del club es volver a competir por el título que no conquista desde el Apertura 2019.

El verano dejó modificaciones en prácticamente todas las áreas del equipo. Monterrey renovó su estructura deportiva, cambió de entrenador, incorporó un nuevo presidente deportivo y realizó movimientos en la plantilla para encarar el Apertura 2026 y la Leagues Cup.

A continuación te presentamos las altas, bajas, rumores, calendario completo y dónde ver los partidos de Rayados durante el semestre.

Matías Almeyda tendrá su primer torneo como entrenador de Rayados. X: @rayados

Altas y bajas de Rayados para el Apertura 2026

Monterrey realizó una reestructuración importante de cara a la nueva campaña.

En la parte directiva, Dennis te Kloese asumió el cargo de presidente deportivo tras la salida de José Antonio "Tato" Noriega. Por su parte, Walter Erviti se incorporó como nuevo director deportivo luego de la salida de Héctor Lara.

En el banquillo también hubo cambio. Matías Almeyda llegó como nuevo entrenador para sustituir a Nico Sánchez.

En cuanto a la plantilla, la principal incorporación es la del delantero uruguayo Diego Rossi, procedente del Columbus Crew de la MLS.

Las bajas más relevantes son las del español Sergio Canales, quien regresó al Racing de Santander, y Anthony Martial, cuyo vínculo con el club terminó de forma anticipada.

Altas de Rayados

Matías Almeyda (Director técnico)

Dennis te Kloese (Presidente deportivo)

Walter Erviti (Director deportivo)

Diego Rossi (Delantero)

Bajas de Rayados

José Antonio "Tato" Noriega (Presidente deportivo)

Héctor Lara (Director deportivo)

Nico Sánchez (Director técnico)

Sergio Canales (Mediocampista)

Anthony Martial (Delantero)

Rumores de Rayados

En cuanto al mercado de fichajes, el principal nombre que ha sido vinculado con Monterrey es Erik Lira. Diversos reportes señalan que Rayados estaría dispuesto a pagar la cláusula de rescisión del mediocampista de Cruz Azul, la cual ronda los 20 millones de dólares.

Rayados cerró la pretemporada con derrota. X: @rayados

Calendario de Rayados en el Apertura 2026

Jornada 1

Santos vs. Rayados | Estadio BBVA | Sábado 18 de julio | 19:00 horas

Jornada 2

Necaxa vs. Rayados | Estadio Victoria | Domingo 26 de julio | 17:00 horas

Jornada 3

Atlas vs. Rayados | Estadio Jalisco | Sábado 1 de agosto | 19:00 horas

Jornada 4

Rayados vs. FC Juárez | Estadio BBVA | Sábado 15 de agosto | 19:00 horas

Jornada 5

León vs. Rayados | Estadio Nou Camp | Sábado 22 de agosto | 19:00 horas

Jornada 6

Rayados vs. Atlético de San Luis | Estadio BBVA | Domingo 30 de agosto | 20:00 horas

Jornada 7

Querétaro vs. Rayados | Estadio Corregidora | Sábado 5 de septiembre | 17:00 horas

Jornada 8

Rayados vs. Tigres | Estadio BBVA | Domingo 13 de septiembre | 20:00 horas

Jornada 9

Rayados vs. Cruz Azul | Estadio BBVA | Sábado 19 de septiembre | 19:00 horas

Jornada 10

Atlante vs. Rayados | Estadio Banorte | Viernes 25 de septiembre | 19:00 horas

Jornada 11

América vs. Rayados | Estadio Banorte | Sábado 10 de octubre | 21:00 horas

Jornada 12

Rayados vs. Pachuca | Estadio BBVA | Domingo 18 de octubre | 19:00 horas

Jornada 13

Puebla vs. Rayados | Estadio Cuauhtémoc | Miércoles 21 de octubre | 19:00 horas

Jornada 14

Rayados vs. Chivas | Estadio BBVA | Sábado 24 de octubre | 19:00 horas

Jornada 15

Rayados vs. Tijuana | Estadio BBVA | Sábado 31 de octubre | 19:00 horas

Jornada 16

Toluca vs. Rayados | Estadio Nemesio Diez | Sábado 7 de noviembre | 19:00 horas

Jornada 17

Pumas vs. Rayados | Estadio Olímpico Universitario | Sábado 21 de noviembre | 19:00 horas

Calendario de Rayados en la Leagues Cup

Además del torneo local, Monterrey disputará la Leagues Cup, competencia que enfrenta a clubes de la Liga MX y la MLS.

Jornada 1: Orlando City vs. Rayados | Inter&Co Stadium | Miércoles 5 de agosto | 17:30 horas.

Jornada 2: Inter Miami vs. Rayados | Nu Stadium | Sábado 8 de agosto | 18:00 horas.

Jornada 3: Nashville SC vs. Rayados | GEODIS Park | Miércoles 12 de agosto | 18:00 horas.

¿Dónde ver los partidos de Rayados?

Rayados mantiene vigente su contrato de derechos de transmisión con Televisa. Por ello, todos los partidos que dispute como local durante el Apertura 2026 podrán seguirse a través de los canales y plataformas de TUDN.

En cuanto a la Leagues Cup, los mejores partidos del torneo se podrán ver a través de la señal de Imagen TV en el 3.1 de televisión abierta.

Con una nueva estructura deportiva, un nuevo entrenador y el objetivo de volver a pelear por el campeonato, Monterrey iniciará una temporada en la que también buscará mejorar la actuación del semestre anterior y competir de manera simultánea en la Liga MX y la Leagues Cup.