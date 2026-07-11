VIDEO: Morita se ‘vuelve vikingo’ y se une al festejo noruego que conquista el Mundial

En unas merecidas vacaciones tras la participación de México en el Mundial 2026, el joven talento Gilberto Mora se dio el lujo de vivir el futbol desde las tribunas para unirse a la tendencia nórdica mundialista.

‘Morita’ fue visto en Miami apoyando a la selección de Noruega en su duelo ante Inglaterra, acompañado por su mamá y otro familiar.

Gilberto Mora fue a Miami al Noruega vs Inglaterra del Mundial 2026 Rafaela Pimenta

Lejos de la presión de la cancha, Mora, mostró su lado más fanático y relajado en las gradas, integrándose perfectamente con la apasionada hinchada noruega.

Morita se une al famoso festejo vikingo

En los festejos en la tribuna, Gilberto Mora fue captado haciendo el famoso festejo de remo de Noruega. El video viral muestra al juvenil mexicano, vestido con la playera de Noruega, participando de lleno en el tradicional "Viking Row" junto a los aficionados escandinavos.

Con movimientos sincronizados, remando con los brazos hacia adelante y hacia atrás al ritmo del cántico, Mora se veía totalmente inmerso en la celebración.

El momento, transmitido por las pantallas del estadio y captado en redes, resalta cómo el mexicano de 17 años no dudó en sumarse al ritual. Con una sonrisa y energía plena, Morita imitaba a la perfección el gesto colectivo que caracteriza a la afición noruega.

A pesar de que la Selección de Noruega no pudo avanzar de ronda, ‘Morita’ no tuvo problemas en apoyar a Haaland y sus compañeros en su último partido del Mundial.

Noruega eliminado, pero dejó un icónico festejo

Este festejo de los noruegos se ha vuelto muy popular durante el Mundial y hasta los mexicanos se han sumado, con Gilberto y la afición.

Originado en las gradas gracias a aficionados creativos, el "Viking Row" ha trascendido como uno de los símbolos más divertidos y virales de la Copa del Mundo 2026, replicándose en diversos partidos de Noruega.

Además de Gilberto, la afición mexicana ha emulado este festejo. En varios videos de redes sociales, se ha visto copiando el festejo y hasta lo han adaptado en varios estilos musicales de México.

Aunque llegaron sin mucho renombre, Noruega no sólo dejó su nombre dentro de las mejores selecciones, sino que su afición se quedará en la memoria de este Mundial.